Молодежь бросает профшколы - латышский язык иногда становится непреодолимым барьером

В целом образовательный процесс в отчёте оценивается как частично эффективный. Результаты государственных экзаменов в 2023/2024 учебном году показывают, что примерно у 40% девятиклассников, которые ещё не перешли на «единую школу», результаты экзамена по латышскому языку ниже, чем годовая оценка, а у одиннадцатиклассников в бывших школах нацменьшинств — в 50% случаев.