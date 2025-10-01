Молодежь бросает профшколы - латышский язык иногда становится непреодолимым барьером
фото: Shutterstock
В Риге и регионах часть учеников бросает профобразование из-за языка.
В Латвии

Молодежь бросает профшколы - латышский язык иногда становится непреодолимым барьером

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Часть молодых людей не может продолжить обучение в профессиональных средних учебных заведениях из-за недостаточных знаний латышского языка, говорится в отчёте Государственной службы качества образования о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году.

Хотя профессиональное образование реализуется только на латышском языке, на практике эти учреждения продолжают сталкиваться с учениками, у которых недостаточный уровень владения языком для успешного обучения.

Чтобы помочь молодёжи, школы предлагают индивидуальные консультации и специальные группы по изучению латышского языка. Поддержку оказывают также однокурсники, объясняя или переводя непонятное, а некоторым помогают частные учителя.

Количество учащихся, которые бросают обучение на первом курсе, колеблется от трёх до 25 человек. После ухода часть продолжают учёбу в прежних или дистанционных школах, другие начинают работать, говорится в анкетировании профессиональных средних школ в 2024/2025 учебном году.

Больше всего случаев прекращения обучения зафиксировано в Риге, Лиепае, Даугавпилсе и Резекне.

В целом образовательный процесс в отчёте оценивается как частично эффективный. Результаты государственных экзаменов в 2023/2024 учебном году показывают, что примерно у 40% девятиклассников, которые ещё не перешли на «единую школу», результаты экзамена по латышскому языку ниже, чем годовая оценка, а у одиннадцатиклассников в бывших школах нацменьшинств — в 50% случаев.

Учебные заведения отмечают, что различия возникают из-за пропусков занятий, недостатка мотивации, а также из-за сложности экзамена или возможности улучшить годовые оценки в течение учебного года.

Темы

Образование в ЛатвииРезекнеМинистерство образования и науки

Другие сейчас читают