Молодежь бросает профшколы - латышский язык иногда становится непреодолимым барьером
Часть молодых людей не может продолжить обучение в профессиональных средних учебных заведениях из-за недостаточных знаний латышского языка, говорится в отчёте Государственной службы качества образования о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году.
Хотя профессиональное образование реализуется только на латышском языке, на практике эти учреждения продолжают сталкиваться с учениками, у которых недостаточный уровень владения языком для успешного обучения.
Чтобы помочь молодёжи, школы предлагают индивидуальные консультации и специальные группы по изучению латышского языка. Поддержку оказывают также однокурсники, объясняя или переводя непонятное, а некоторым помогают частные учителя.
Количество учащихся, которые бросают обучение на первом курсе, колеблется от трёх до 25 человек. После ухода часть продолжают учёбу в прежних или дистанционных школах, другие начинают работать, говорится в анкетировании профессиональных средних школ в 2024/2025 учебном году.
Больше всего случаев прекращения обучения зафиксировано в Риге, Лиепае, Даугавпилсе и Резекне.
В целом образовательный процесс в отчёте оценивается как частично эффективный. Результаты государственных экзаменов в 2023/2024 учебном году показывают, что примерно у 40% девятиклассников, которые ещё не перешли на «единую школу», результаты экзамена по латышскому языку ниже, чем годовая оценка, а у одиннадцатиклассников в бывших школах нацменьшинств — в 50% случаев.
Учебные заведения отмечают, что различия возникают из-за пропусков занятий, недостатка мотивации, а также из-за сложности экзамена или возможности улучшить годовые оценки в течение учебного года.