"По-латышски не понимают ни учителя, ни ученики": гиды недовольны - школьные экскурсии проходят впустую

Риекста уже 32 года (20 лет как учитель истории и социальных знаний, а теперь только как учитель образования по интересам, гид) работает в билингвальной среде и ссылается на реальный опыт: через культурный аспект и различные мероприятия можно добиться гораздо большего, включив детей, а через них и родителей в латышскую среду. Ее коллега Эглите признает: "На самом деле это проблема не музейного, а государственного масштаба, поскольку прежнее преподавание языков было поверхностным, отношение дистанцированным, можно было беспрепятственно жить в пузыре своего языка и чувствовать себя комфортно".