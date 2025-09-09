Иностранным преподавателям придется выучить латышский, чтобы продолжить карьеру в наших вузах

В настоящее время доля иностранного академического персонала в латвийских вузах составляет 4,6%, тогда как в Литве — 7%, а в Эстонии — 15%, свидетельствуют собранные МОН данные. Новые правила предусматривают, что иностранные преподаватели и впредь смогут читать лекции и вести занятия на иностранных языках, однако не смогут принимать итоговые экзамены и руководить выпускными работами.