Иностранным преподавателям придется выучить латышский, чтобы продолжить карьеру в наших вузах
Во вторник правительство утвердило предложенные Министерством образования и науки поправки в правила о требованиях к государственному языку в учреждениях высшего образования, которые определяют, на каком уровне иностранные преподаватели должны овладеть латышским языком, чтобы после шести лет работы в латвийских вузах они могли продолжить академическую карьеру.
В дальнейшем профессорам, ассоциированным профессорам, доцентам, ведущим исследователям и исследователям, которые работают в учебных программах на иностранном языке, для повторного избрания необходимо будет подтвердить знание латышского языка как минимум на уровне B1. Для заведующих кафедрами установлен переходный период — требование владения языком на уровне C1 вступит в силу с 2031 года.
МОН указывает, что этими поправками обеспечивается практическая реализация изменений в Законе о вузах, предложенных президентом государства Эдгаром Ринкевичем: в высшем образовании укрепляется роль латышского языка, одновременно сохраняя возможность для латвийских вузов привлекать международно признанных специалистов.
В настоящее время доля иностранного академического персонала в латвийских вузах составляет 4,6%, тогда как в Литве — 7%, а в Эстонии — 15%, свидетельствуют собранные МОН данные. Новые правила предусматривают, что иностранные преподаватели и впредь смогут читать лекции и вести занятия на иностранных языках, однако не смогут принимать итоговые экзамены и руководить выпускными работами.