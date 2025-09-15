ЛУ наконец начнет готовить преподавателей латышского языка как иностранного - программа бесплатная, есть стипендия

Программа предлагается в двух вариантах — годичном и полуторагодичном. На более короткую программу смогут претендовать выпускники по специальности латышская (балтийская) филология или специалисты других областей, прошедшие соответствующие подготовительные курсы по филологии. Более длинная программа предназначена для тех, кто, имея предыдущее высшее образование в другой сфере, успешно сдаст вступительный экзамен по латышской филологии.