ЛУ наконец начнет готовить преподавателей латышского языка как иностранного - программа бесплатная, есть стипендия
Латвийский университет запускает новую программу подготовки преподавателей латышского как иностранного языка для взрослых. Обучение бесплатное, планируется подготовить около 80 специалистов до 2028 года.
Учебная программа «Преподаватель латышского языка как иностранного» предназначена для тех, кто хочет получить или усовершенствовать педагогические навыки преподавания латышского языка как иностранного, уделяя особое внимание поддержке процессов интеграции для иностранных граждан и представителей нацменьшинств, желающих освоить латышский язык.
Программу разработали преподаватели факультета педагогических наук и психологии ЛУ и гуманитарного факультета ЛУ в сотрудничестве со специалистами и методистами Агентства латышского языка.
Цель программы — обеспечить современное обучение латышскому языку взрослых, одновременно способствуя также освоению знаний об истории Латвии, ценностях демократии, традициях и латышском культурном пространстве.
Прием на обучение планируется в январе 2026 года, и в этом году предполагается принять от 25 до 35 студентов. До 2028 года планируется подготовить около 80 новых преподавателей.
Программа предлагается в двух вариантах — годичном и полуторагодичном. На более короткую программу смогут претендовать выпускники по специальности латышская (балтийская) филология или специалисты других областей, прошедшие соответствующие подготовительные курсы по филологии. Более длинная программа предназначена для тех, кто, имея предыдущее высшее образование в другой сфере, успешно сдаст вступительный экзамен по латышской филологии.
Программа бесплатная, с государственными бюджетными местами, а студенты смогут получать также стипендию до 280 евро в месяц.