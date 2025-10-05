"Единая школа" - не для всех: дети из нелатышских семей испытывают сложности

Результаты опроса также показали, что, несмотря на рекомендации ГСКО и Министерства образования и науки не использовать перевод как основной метод при непонимании учеником материала на латышском языке, большинство учителей по-прежнему выбирают именно этот способ как первоочередное решение. Поэтому, как отмечает ГСКО, успех перехода на обучение только на латышском языке во многом зависит от того, насколько сами учителя уверены в эффективности выбранной формы поддержки, а также от ожиданий детей и их родителей. Кроме того, существует социальное давление и распространенное мнение, что перевод - самый быстрый и простой способ помочь ученикам.