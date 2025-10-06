Русскоязычные дети путаются в терминах - по мнению директора школы, родители мешают продвижению языковой реформы

По данным "360TV Ziņas", одной из главных проблем, затрудняющих реализацию реформы, как считают и Государственная служба качества образования, и директора школ, является влияние общества и окружения. Рижская 34-я средняя школа раньше была школой нацменьшинств, и переход на обучение только на латышском языке здесь начали внедрять семь лет назад — но лишь теперь видны результаты проделанной работы.