Русскоязычные дети путаются в терминах - по мнению директора школы, родители мешают продвижению языковой реформы
Несмотря на усилия школ по переходу на обучение только на латышском языке, часть родителей мешает детям адаптироваться — покупают русскоязычные учебники, создают двойную языковую среду и тем самым затрудняют освоение латышского, считают специалисты в области образования.
Реформа, предусматривающая переход школ на обучение только на латышском языке, реализуется уже третий год. Однако, как отмечает Государственная служба качества образования в своем последнем отчёте, — хотя в большинстве школ переход проходит успешно, есть и исключения.
По данным "360TV Ziņas", одной из главных проблем, затрудняющих реализацию реформы, как считают и Государственная служба качества образования, и директора школ, является влияние общества и окружения. Рижская 34-я средняя школа раньше была школой нацменьшинств, и переход на обучение только на латышском языке здесь начали внедрять семь лет назад — но лишь теперь видны результаты проделанной работы.
Директор школы Наталья Рогалёва заметила негативную тенденцию и среди родителей, которые мешают детям осваивать латышский язык: «Когда начинается седьмой класс, четвёртый класс — там уже идут научные предметы и понятия по естествознанию, истории. И там всё гораздо сложнее. Конечно, мы не знаем, насколько хорошо ученики седьмого класса будут говорить по-латышски, когда дойдут до девятого.
Да, они сидят, вроде бы понимают, но что происходит дома? Знаю, что некоторые родители стараются купить учебники на русском языке, чтобы ребёнок мог изучать тот же материал по-русски.
Но этим они вредят своим детям, потому что ребёнок тогда живёт в двух языковых системах и путается, какое слово использовать — русское или латышское».