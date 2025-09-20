"Это капец": депутат от Нацобъединения начал работать учителем в бывшей школе нацменьшинств

Депутат считает, что постепенный переход на обучение на латышском языке, который реализовывался в стране, «в значительной мере был фикцией». «Как возможно, что в 6–9 классах есть школьники, которые не способны понять сказанное по-латышски? Родители и педагоги совершили преступление против детей, потому что теперь их обучение практически невозможно», – заявил Спунде.