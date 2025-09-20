"Это капец": депутат от Нацобъединения начал работать учителем в бывшей школе нацменьшинств
Депутат Сейма от Национального объединения Каспар Спунде сообщил в соцсетях, что начал работать учителем истории в Чиекуркалнской основной школе, которая ранее имела статус школы нацменьшинств.
По словам Спунде, в начале недели директор Рижской 45-й средней школы пригласила его занять вакансию учителя истории в новом корпусе школы в Чиекуркалнсе. «В среду я подписал трудовой договор, и 18 сентября был мой первый рабочий день», – написал депутат.
Он отметил, что не питал иллюзий относительно ситуации и был заранее предупрежден директором о проблемах с уровнем знания латышского языка среди учеников.
«Не случайно, осознавая свою вину и неспособность преподавать предметы в соответствии с новыми требованиями, школу покинули около 10 “старых” педагогов, один из которых даже решил судиться со школой», – отметил он.
Однако, по словам Спунде, реальная ситуация оказалась хуже. «Мои впечатления после первого дня в статусе учителя истории в Чиекуркалнской основной школе одним словом можно охарактеризовать как “капец”. Мой единственный рабочий и влияющий инструмент – язык – оказался неэффективным, потому что многие ученики не понимают/не говорят/не читают по-латышски!» – написал он.
Депутат считает, что постепенный переход на обучение на латышском языке, который реализовывался в стране, «в значительной мере был фикцией». «Как возможно, что в 6–9 классах есть школьники, которые не способны понять сказанное по-латышски? Родители и педагоги совершили преступление против детей, потому что теперь их обучение практически невозможно», – заявил Спунде.
Политик также выразил обеспокоенность судьбой педагогов, работающих в этой школе. «Подобно тому, как мой предшественник был “сбит” спустя пару недель, решение покинуть школу могут принять и другие новые учителя», – отметил он.
Главным вызовом он называет необходимость в короткие сроки повысить знания латышского языка у школьников. «Хотелось бы, чтобы сознательные родители, понимая серьезность ситуации, сами активно искали решения, например, привлекая частных преподавателей. Но, наверное, это наивные ожидания. Остается организовать послешкольное обучение языку с обязательным посещением, для чего нужно искать финансирование», – написал Спунде, добавив: «Мы не сдадимся. Информация последует».