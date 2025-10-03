Министр экономики: "Прогнозы показывают, что к 2060 году почти треть жителей Латвии будут составлять сеньоры"

В ходе мероприятия состоялись две панельные дискуссии: первая — о занятости людей старшего возраста и возможностях на рынке труда, вторая — о сотрудничестве поколений и передаче знаний как факторе экономического развития. «Уважаемый возраст не является препятствием для участия в рынке труда. Сотрудничество разных поколений в компании не только снижает дискриминацию, но и способствует передаче знаний и коллективному росту. Прогнозы показывают, что к 2060 году почти треть жителей Латвии будут составлять сеньоры. Если мы не обеспечим их активное участие в рынке труда, конкурентоспособность Латвии может пострадать. У сеньоров есть важная роль в экономике, поэтому необходимо использовать потенциал всех жителей страны ради общей цели», — подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.