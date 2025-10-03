Министр экономики: "Прогнозы показывают, что к 2060 году почти треть жителей Латвии будут составлять сеньоры"
3 октября в Сейме Латвийской Республики прошёл День сеньоров, в рамках которого вместе с политиками обсуждались актуальные вопросы экономики, касающиеся пожилых людей, их роли и вовлечённости в рынок труда.
В ходе мероприятия состоялись две панельные дискуссии: первая — о занятости людей старшего возраста и возможностях на рынке труда, вторая — о сотрудничестве поколений и передаче знаний как факторе экономического развития. «Уважаемый возраст не является препятствием для участия в рынке труда. Сотрудничество разных поколений в компании не только снижает дискриминацию, но и способствует передаче знаний и коллективному росту. Прогнозы показывают, что к 2060 году почти треть жителей Латвии будут составлять сеньоры. Если мы не обеспечим их активное участие в рынке труда, конкурентоспособность Латвии может пострадать. У сеньоров есть важная роль в экономике, поэтому необходимо использовать потенциал всех жителей страны ради общей цели», — подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Министр отметил, что латвийский рынок труда уже сейчас испытывает нехватку рабочей силы, и в будущем эта проблема будет только усугубляться. По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в Латвии было занято 83 тысячи сеньоров, что составляет около 10% всех работающих. Наибольшее количество пожилых людей трудится в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, тогда как в сфере информационных технологий и финансов их доля составляет лишь 2%.
Большая вовлечённость сеньоров в занятость способствовала бы обмену опытом и навыками между поколениями, укреплению институциональной памяти, повышению устойчивости и социальной интеграции, а также развитию гибкости организаций и вовлечённости общества.
Валайнис призвал работодателей избегать стереотипов, учитывать индивидуальные способности каждого сотрудника и выстраивать корпоративную политику, способствующую сотрудничеству поколений и интеграции сеньоров в рынок труда. По его словам, разрушение предвзятых представлений и совместная работа — ключ к передаче знаний и повышению конкурентоспособности.
Низкая занятость сеньоров связана с рядом факторов — проблемами со здоровьем, отсутствием гибкого рабочего времени, дискриминацией по возрасту, а также трудностями с мобильностью в регионах. Министр считает, что повысить мотивацию сеньоров работать может государственная политика и открытость работодателей.
Во многих странах уже внедрены успешные программы сотрудничества поколений, которые улучшили передачу знаний, рабочую атмосферу и эффективность. В Латвии такие инициативы также могли бы повысить занятость сеньоров и принести дополнительную ценность бизнесу и обществу.