Основная мишень - русскоязычные пенсионеры: в Латвии объявились фальшивые электрики
Один из самых актуальных способов мошенничества в последнее время — выдавать себя за электрика. Чаще всего на удочку аферистов попадаются пожилые люди, говорящие по-русски. Одна из женщин рассказала, что несколько недель назад потеряла 200 евро.
«Мне позвонили, взломали Facebook и как будто переписывались с моей родственницей. Я сама призналась и дала данные счетов — с моего счёта сняли деньги. Я их не вернула, потому что сама виновата», — рассказала пострадавшая.
Она призналась, что раньше удивлялась, как люди попадаются на обман, и не могла представить, что такое случится с ней. По её словам, ей звонят незнакомые номера почти каждый день: иногда предлагают какие-то услуги, иногда молчат, а иногда по-русски кричат, что звонящий в больнице, сообщает LSM.lv.
«Я просто больше не беру трубку. У меня iPhone, я включила функцию, чтобы звонки с незнакомых номеров не отображались. Только потом в журнале вызовов вижу, что кто-то звонил», — сказала женщина.
Начальник Южно-Курземского управления полиции Ингус Укстиньш отметил, что сообщения о мошенничествах поступают ежедневно.
В районе Салдуса, Лиепае и Южном Курземе за восемь месяцев мошенники выманили уже более миллиона евро. Сейчас самый распространённый приём — «электрик».
«Звонят людям, представляются сотрудниками Latvenergo. В основном жертвами становятся пенсионеры. Сначала разговор идёт о показаниях счётчиков, а в итоге речь заходит о якобы обязательных платежах. Приезжает курьер, и люди отдают ему крупные суммы — иногда несколько тысяч евро», — пояснил Укстиньш.
При этом источники мошеннических схем полиции обнаружить не удаётся — они могут находиться в любой стране Европы. Но курьеры, вовлечённые в эти схемы, попадают в поле зрения полиции. «Нам удалось задержать нескольких таких курьеров, которые приезжали за деньгами. Все они оказались гражданами Украины, среди них были и взрослые, и несовершеннолетние. Большинство уже осуждены за отмывание денег, официально — за легализацию преступных доходов», — добавил Укстиньш.
Также мошенники выдают себя за сотрудников полиции и спрашивают, есть ли дома наличные деньги, задекларированы ли они, и если нет — требуют их отдать.
Распространены и другие схемы. «За последнюю неделю самый крупный случай — около 10 тысяч евро. Это связано с объявлениями о купле-продаже. Человек выставил товар, появляется „покупатель“, отправляет поддельную ссылку Omniva, продавец вводит данные и лишается всех средств на счету», — пояснили в полиции.
Жительница Лиепаи столкнулась с попыткой обмана, когда от имени CSDD у неё требовали 160 евро за нарушение. Женщина проверила на официальном сайте CSDD, и оказалось, что никакого нарушения у неё нет.
В полиции подчёркивают: мошенничество с поддельными сайтами продолжается, поэтому жители должны быть особенно бдительными, проверять источники информации и всегда убеждаться, что перед ними официальная страница учреждения.