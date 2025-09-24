Осторожно, это мошенники! RNP больше не проводит проверку счетчиков воды в квартирах
Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) призывает жителей быть внимательными к мошенникам, которые утверждают, что от имени управляющей компании будут проводить проверку счетчиков воды в квартирах, сообщила представитель компании Инита Кабанова.

Регулярная обязательная поверка счетчиков воды отменена, и RNP не поручает такие задания никаким фирмам. Мошенники требуют от жителей оплату наличными. Если услугу предоставляет или заказывает RNP, клиентам никогда не нужно расплачиваться наличными — сумма включается в ежемесячный счет за квартиру.

Управляющая компания призывает жителей, которые получают такие звонки, ни в коем случае не впускать этих людей в свое жилье.

Если есть сомнения, действительно ли предлагаемый сервис связан с RNP, компания рекомендует уточнить, позвонив на её бесплатный информационный номер 8900.

