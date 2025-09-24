Осторожно, это мошенники! RNP больше не проводит проверку счетчиков воды в квартирах

Регулярная обязательная поверка счетчиков воды отменена, и RNP не поручает такие задания никаким фирмам. Мошенники требуют от жителей оплату наличными. Если услугу предоставляет или заказывает RNP, клиентам никогда не нужно расплачиваться наличными — сумма включается в ежемесячный счет за квартиру.