Reuters: Зеленский снова встретится с Трампом, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица подчеркнул, что работа в Нью-Йорке рассматривается как прагматичная дипломатия, а не «визит ва-банк». «Каждый сентябрь Нью-Йорк — это важнейшая площадка. Я бы хотел, чтобы все решалось быстрее, но в конфликтах такого масштаба простых решений не бывает. Поэтому вернемся из Нью-Йорка без легких ответов и продолжим работать дальше», — сказал он.