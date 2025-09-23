Reuters: Зеленский снова встретится с Трампом, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе будет добиваться большей поддержки союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом, однако за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором придется больше полагаться на собственные силы, сообщает Reuters.
Надежды Киева на введение США жестких новых санкций против России угасают, и новый прагматизм делает визит Зеленского в США менее напряженным, чем некоторые предыдущие поездки, учитывая уроки февральского конфликта в Белом доме.
Активная европейская дипломатия и извинения Украины после неудачной февральской встречи проложили путь к возобновлению критически важного обмена разведданными и поставок вооружений, одобренных предшественником президента США. Однако интенсивное лоббирование не убедило Трампа ввести санкции, которые нанесли бы достаточный удар по военной экономике России, чтобы вынудить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Украинцы настроены скептически и не верят, что война скоро закончится.
Украинцы не уверены в будущем
По словам руководителя Киевского международного института социологии Антона Грущецкого, лишь 18% украинцев считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а чувство неопределенности в обществе сохраняется.
Тем временем Владимир Путин добился некоторых дипломатических успехов, в том числе получил пышный прием на саммите с Трампом на Аляске. Появляются признаки того, что Украина переключается на новый этап войны, когда иностранная поддержка уменьшается. Один из аналитических центров, ранее изучавший Россию для подготовки санкционных списков, теперь помогает армии определять цели для ударов дронов.
Украина не только столкнулась с трудностями в вопросе санкций и снижением американской помощи, но и рискует потерять поддержку некоторых европейских союзников. В ответ Киев усилил собственное давление на Россию: украинские дроны большой дальности поразили порты и нефтеперерабатывающие заводы, что вызвало предупреждения Москвы о возможном сокращении добычи нефти.
«Очень важная площадка»
Во вторник Зеленский, вероятно, вновь обратится к Трампу с просьбой о введении новых санкций против России, а в среду выступит на Генассамблее ООН.
Киев также продвигает идею проведения саммита, посвященного оккупированному Россией Крымскому полуострову, чтобы не допустить обсуждений мирного соглашения, подразумевающего признание Крыма российской территорией.
Путин утверждает, что более 700 000 российских солдат находятся на линии фронта в Украине, и Россия контролирует примерно 20% территории страны. Москва требует удержать все захваченные земли и даже больше, прежде чем рассматривать возможность переговоров, что для большинства украинцев неприемлемо.
Замглавы МИД Украины Сергей Кислица подчеркнул, что работа в Нью-Йорке рассматривается как прагматичная дипломатия, а не «визит ва-банк». «Каждый сентябрь Нью-Йорк — это важнейшая площадка. Я бы хотел, чтобы все решалось быстрее, но в конфликтах такого масштаба простых решений не бывает. Поэтому вернемся из Нью-Йорка без легких ответов и продолжим работать дальше», — сказал он.
Потери и проблемы на фронте
Российские войска, вторгшиеся в феврале 2022 года, продолжают наступать на востоке Украины, но так и не смогли взять город Покровск, на который наступают уже несколько месяцев.
Несмотря на сокращение поддержки, помощь США остается жизненно важной для Украины. Союзники обеспокоены состоянием резервов личного состава ВСУ. По словам высокопоставленного европейского дипломата, обмен разведданными с США и новый механизм закупки американского оружия критически важны для того, чтобы украинская армия могла удерживаться.
Зеленский сообщил, что первые поставки в рамках этого механизма включают ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные установки HIMARS. Украина уже обеспечила более 2 млрд долларов финансирования для закупки вооружений американского производства.
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что европейская стратегия часто строилась на идее сдерживания будущих конфликтов, но Путин не собирается останавливать войну. Поэтому стратегия Киева — лишить Россию успеха. «Задача — нейтрализовать Россию. Это позволит стабилизировать ситуацию и, возможно, начать восстановление хотя бы частично, даже без согласия Москвы на прекращение войны», — сказал он.
Бывший высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности выразил сомнение, что Трамп вообще введет санкции против России. По его мнению, Украине лучше сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил. Он скептически оценил продолжающиеся переговоры Европы, США и Украины о гарантиях безопасности на послевоенный период, сравнив этот процесс с «ритуальным танцем»: «Было бы красиво, если бы при этом люди не погибали».