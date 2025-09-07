"Я не могу ехать к террористу!" Зеленский отказался от поездки в Москву, но пригласил Путина в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина поехать в Москву для обсуждения перемирия, впервые прокомментировав эту инициативу в интервью ABC News.
Зеленский подчеркнул, что предложение Путина выглядит как попытка отложить встречу. По его словам, в то время, как Украина ежедневно подвергается ракетным атакам, даже сама идея поездки в российскую столицу неприемлема. "Он может приехать в Киев, – сказал Зеленский. – Я не могу ехать в Москву, когда моя страна ежедневно под ракетами, под ударами. Я не поеду в столицу этого террориста".
"Путин это понимает", – добавил он, несколько раз подчеркнув, что Путин не ищет встречи с ним, продолжая войну в Украине.
Российский диктатор в среду заявил, что "никогда не был против встречи с Зеленским". "Если Зеленский готов, пусть едет в Москву, – сказал Путин. – Эта встреча состоится". А выступая на Восточном экономическом форуме, снова заявил, что российская столица — "лучшее место" для саммита. Он также пообещал украинской стороне "безопасность и все условия для работы". В то же время просьбу провести встречу в другой стране назвал "чрезмерными требованиями".
Бывший президент США Дональд Трамп в прошлом месяце на саммите с Путиным в Аляске предложил провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины, позже уточнив, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского могла бы состояться после визита украинского лидера в Белый дом.
По словам Зеленского, "Путин играет в игры с Соединенными Штатами". "Если человек не хочет встречаться во время войны, конечно, он может предлагать что-то, что неприемлемо ни для меня, ни для других", – сказал Зеленский о предложении Путина.