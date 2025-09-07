"Я не могу ехать к террористу!" Зеленский отказался от поездки в Москву, но пригласил Путина в Киев

Российский диктатор в среду заявил, что "никогда не был против встречи с Зеленским". "Если Зеленский готов, пусть едет в Москву, – сказал Путин. – Эта встреча состоится". А выступая на Восточном экономическом форуме, снова заявил, что российская столица — "лучшее место" для саммита. Он также пообещал украинской стороне "безопасность и все условия для работы". В то же время просьбу провести встречу в другой стране назвал "чрезмерными требованиями".