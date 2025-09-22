Клинтон: Трамп завидует тому, что Путин может делать все, что ему хочется
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала, почему, по ее мнению, президент США Дональд Трамп не оказывает давления на лидера России Владимира Путина.
«На мой взгляд, Трамп отождествляет себя с абсолютной властью, которая есть у Путина. Он считает, что мир нужно делить на сферы влияния. Ясно видно, что он сам идет по пути автократии в нашей стране, что отражает его зависть к другим мировым лидерам, которые могут делать абсолютно все, что захотят», — сказала Хилари Клинтон.
Она заявила, что «Трамп считает, что мир должен быть разделен на сферы влияния, где такие "крутые парни", как он, могут контролировать мир».
Как известно, ранее Хилари Клинтон высказывалась, что осознает одержимость Трампа Нобелевской премией мира, и даже добавила, что была бы готова выдвинуть своего соперника на выборах 2016 года на эту награду, если бы ему удалось достичь честного соглашения о прекращении войны в Украине. «Если бы президент Трамп стал архитектором такого соглашения, я бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира, потому что моя цель здесь — не допустить капитуляции перед Путиным при участии Соединенных Штатов Америки», — сказала она ранее.
Премия, по-видимому, занимает важное место в мыслях Трампа, так как, по сообщениям норвежской газеты, в июле он сказал министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, что хочет Нобелевскую премию мира. Эту награду присуждают пять членов комитета, избранных парламентом. Некоторые страны, в том числе Израиль, уже выдвинули Трампа в этой категории.
Тем временем Клинтон напомнила Трампу, что конечная цель Путина — уничтожить США и западный альянс, добавив, что президенту следует снять «розовые очки» и видеть бывшего агента КГБ таким, каков он есть.