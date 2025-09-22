Клинтон: Трамп завидует тому, что Путин может делать все, что ему хочется

Как известно, ранее Хилари Клинтон высказывалась, что осознает одержимость Трампа Нобелевской премией мира, и даже добавила, что была бы готова выдвинуть своего соперника на выборах 2016 года на эту награду, если бы ему удалось достичь честного соглашения о прекращении войны в Украине. «Если бы президент Трамп стал архитектором такого соглашения, я бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира, потому что моя цель здесь — не допустить капитуляции перед Путиным при участии Соединенных Штатов Америки», — сказала она ранее.