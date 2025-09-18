ФОТО: Трамп во время визита в Великобританию засмотрелся на принцессу Кэтрин, а наряд Мелании стал поводом для шуток

Для дневного выхода первая леди выбрала серый костюм haute couture от Christian Dior: приталенный жакет, юбку чуть ниже колена и чёрные туфли с острым носом. Главный акцент — широкополая шляпа фиолетового цвета. Именно она стала объектом шуток в соцсетях: пользователи вспомнили инаугурацию Трампа, когда Мелания тоже «пряталась» за головным убором. «В этой шляпе она напомнила мне детектива из “Бременских музыкантов”», — писали одни. Другие сравнивали её с торшером.