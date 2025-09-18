Британская королевская семья в Виндзорском замке принимает Трампа (17.09.25)
17 сентября в Виндзорском замке состоялся торжественный банкет в честь визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.
ФОТО: Трамп во время визита в Великобританию засмотрелся на принцессу Кэтрин, а наряд Мелании стал поводом для шуток
Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в Лондон. За каждым их публичным появлением внимательно наблюдают не только в Великобритании, но и во всём мире — начиная от нарядов первой леди и заканчивая мельчайшими жестами президента США.
Гостей принимали в Виндзорском замке, который временно заменяет Букингемский дворец, закрытый на несколько лет из-за реконструкции. Организаторы постарались: каретная процессия, почётный караул и государственный банкет — всё в лучших традициях королевского протокола и на уровне, который, по мнению британских СМИ, явно пришёлся по вкусу президенту США.
Для дневного выхода первая леди выбрала серый костюм haute couture от Christian Dior: приталенный жакет, юбку чуть ниже колена и чёрные туфли с острым носом. Главный акцент — широкополая шляпа фиолетового цвета. Именно она стала объектом шуток в соцсетях: пользователи вспомнили инаугурацию Трампа, когда Мелания тоже «пряталась» за головным убором. «В этой шляпе она напомнила мне детектива из “Бременских музыкантов”», — писали одни. Другие сравнивали её с торшером.
Если днём Мелания выглядела строго и сдержанно — погода была прохладной, — то вечером она блистала в жёлтом платье Carolina Herrera с фиолетовым поясом, глубоким декольте и зелёными серьгами.
Королевские особы также удивили публику своими нарядами. Камилла выбрала голубое платье Fiona Clare, которое дополнила шляпой Philip Treacy, бежевыми лодочками и брошей с сапфирами и бриллиантами. Принцесса Уэльская появилась в тёмно-красном платье-пальто Emilia Wickstead с аккуратной шляпкой Jane Taylor, туфлями Gianvito Rossi и сумочкой Chanel. Кэтрин, кстати, произвела особое впечатление на президента США: увидев принцессу, очарованный Дональд Трамп не удержался и назвал её очень красивой.
Стоит отметить, что президент США не пришёл с пустыми руками: он подарил Карлу III копию меча генерала Дуайта Эйзенхауэра — как символ «исторического партнёрства, жизненно важного для победы во Второй мировой войне».
Зрители и СМИ внимательно следили за каждой деталью встречи. Интернет-пользователи отметили, что британский король скромно шёл позади Трампа, пока тот осматривал почётный караул. А британские издания подчеркнули, что президент США несколько раз дружески похлопал Карла III по плечу — жест, мягко говоря, не соответствующий нормам королевского этикета. За ужином же Трамп откровенно кокетничал с Кейт Миддлтон, выглядя буквально «зачарованным».