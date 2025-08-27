"Не важно, что они говорят": Трамп назвал глупостью мнение Кремля о легитимности Зеленского

Президент США повторил, что хочет, чтобы Россия вскоре прекратила войну против Украины, потому что там каждую неделю продолжают гибнуть «тысячи людей». Говоря о возможных способах давления на Москву, Трамп отметил, что это может быть «не мировая война, а экономическая война». «И это было бы плохо для России. Но я бы этого не хотел», — добавил он.