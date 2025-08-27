"Не важно, что они говорят": Трамп назвал глупостью мнение Кремля о легитимности Зеленского
Россия, говоря о якобы нелегитимном пребывании Владимира Зеленского на посту президента Украины, занимается позерством, и такие слова не следует воспринимать всерьез, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
Во время общения с журналистами в Белом доме одна из журналисток спросила, информировала ли Москва президента США о своем мнении относительно легитимности Владимира Зеленского. Она сослалась на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное несколькими днями ранее, что Москва не считает Владимира Зеленского легитимным возможным подписантом мирного соглашения.
«Не важно, что они говорят. Все это глупости. Они все позируют. Это все чепуха, ясно? Все встают в позу», — ответил Трамп.
Президент США повторил, что хочет, чтобы Россия вскоре прекратила войну против Украины, потому что там каждую неделю продолжают гибнуть «тысячи людей». Говоря о возможных способах давления на Москву, Трамп отметил, что это может быть «не мировая война, а экономическая война». «И это было бы плохо для России. Но я бы этого не хотел», — добавил он.
Затем Трамп перешел к критике украинского президента. «Владимир Зеленский тоже не абсолютно невинен. Для танго нужны двое», — заявил он. Тут же Трамп отметил, что у него сейчас хорошие отношения с украинским коллегой, так как Вашингтон прекратил бесплатные поставки оружия Киеву. Однако важно завершить войну, чтобы остановить убийства, подчеркнул Трамп.
«Каждую неделю гибнут тысячи в основном молодых людей. Если я смогу остановить это, введя санкции или используя очень высокие пошлины, это дорого обойдётся России или Украине, или кому-то еще, кто вовлечен. Но я остановил семь войн, три из которых продолжались последние 30 лет», — сказал Трамп.