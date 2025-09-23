Цифровой след вместо монет: привычка платить онлайн увеличила безналичные расходы латвийцев почти на четверть

Хотя наличные деньги по-прежнему остаются самым распространенным способом расчетов в ЕС в целом, в Латвии уже 78% платежей совершается безналично, отмечает финансовый эксперт банка Luminor Улвис Павулс. Если в 2019 году только 7% повседневных платежей в Латвии проходили онлайн, то в 2024 году этот показатель достиг 25%. Схожая тенденция наблюдается и в других странах Балтии: в Литве доля онлайн-платежей выросла на 17%, в Эстонии — на 8%. В Европе рост в основном связан с расходами на продукты питания и товары повседневного спроса, а также с заказами доставки еды, которые раньше не имели большого значения, но теперь составляют уже 11% всех платежей.