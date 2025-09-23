Цифровой след вместо монет: привычка платить онлайн увеличила безналичные расходы латвийцев почти на четверть
За последние пять лет в Латвии существенно изменились привычки жителей в сфере платежей — резко выросла доля как безналичных, так и онлайн-расчетов. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), объем онлайн-платежей утроился, что ярко подтверждает рост их популярности. Причем выросло не только количество транзакций, но и их общая стоимость.
Доля онлайн-платежей в Латвии утроилась
Хотя наличные деньги по-прежнему остаются самым распространенным способом расчетов в ЕС в целом, в Латвии уже 78% платежей совершается безналично, отмечает финансовый эксперт банка Luminor Улвис Павулс. Если в 2019 году только 7% повседневных платежей в Латвии проходили онлайн, то в 2024 году этот показатель достиг 25%. Схожая тенденция наблюдается и в других странах Балтии: в Литве доля онлайн-платежей выросла на 17%, в Эстонии — на 8%. В Европе рост в основном связан с расходами на продукты питания и товары повседневного спроса, а также с заказами доставки еды, которые раньше не имели большого значения, но теперь составляют уже 11% всех платежей.
В онлайне тратим больше
Выросло не только количество транзакций, но и их общая стоимость: по сравнению с 2019 годом жители Латвии тратят онлайн на 23% больше. Это говорит о том, что люди не только чаще используют цифровые платежные решения, но и совершают более крупные покупки.
По данным Luminor, особенно быстро выросло использование Apple Pay — всего за неполный год оно удвоилось. Google Pay также укрепляет свои позиции, но более медленными темпами. Несмотря на это, интернет-банк остается самым популярным способом оплаты, хотя его доля немного снизилась.
Интересно, что средняя сумма онлайн-платежа за пять лет не изменилась и составляет около 50 евро. Наибольший рост оборота с 2022 года наблюдается в сегменте косметики, строительных материалов и товаров для дома. Одними из главных причин популярности онлайн-платежей являются удобство и надежные системы безопасности, обеспечивающие быстрый и прозрачный процесс расчетов.
Бизнесу нужно адаптироваться
По словам эксперта, для торговцев крайне важно предоставлять клиентам удобные и разнообразные возможности оплаты, особенно онлайн. Это не только повышает удовлетворенность клиентов, но и способствует росту продаж. Спрос на современные решения растет, и компании, которые вовремя адаптируются, получают конкурентные преимущества.
Эти данные ясно очерчивают долгосрочную тенденцию: цифровые платежи становятся доминирующей формой расчетов в странах Балтии, и спрос на них продолжает расти.