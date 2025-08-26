Эдгар Таварс: нужно ясно сказать "нет" неадекватному контролю; наличные деньги - один из символов свободы
Руководитель фракции "Объединенного списка" Сейма Эдгар Таварс считает, что поправки к закону, предусматривающие более строгий контроль за сделками частных лиц с наличными, направлены на ограничение свободы людей и на то, чтобы государственные структуры реализовали свое стремление полностью контролировать граждан. Поэтому, по его словам, нужно ясно сказать "нет" неадекватному контролю и чрезмерному недоверию к гражданам своей страны.
Вступили в силу поправки к закону «О налогах и пошлинах», которые предусматривают более строгий контроль за наличными операциями частных лиц. Например, банки обязаны предоставлять Государственной налоговой службе информацию о внесении наличных, если сумма превышает 750 евро за одну операцию, и о снятии, если оно превышает 1500 евро. Авторы поправок считают, что это поможет бороться с теневой экономикой и выявлять отмывателей денег. Однако критики указывают, что такие изменения ограничат права людей, неоправданно усилят контроль государства над жителями и сократят возможности распоряжаться своими заработанными средствами.
В связи с этим 19 августа в Риге, на Эспланаде, прошла конференция консервативной мысли «Demos» под названием «Прямой разговор о наличных деньгах и свободе», где участников призывали не допустить таких изменений.
Наличные — символ свободы
На собрании присутствовали несколько десятков участников, в том числе депутаты оппозиции, среди них и руководитель фракции «Объединенного списка» Эдгар Таварс. По его мнению, цель изменений — это полный контроль общества: «Вопрос в том, насколько далеко мы готовы подчиняться». Депутат отметил, что необходимо бороться за восстановление чувства свободы, а наличные являются его символом:
«Наличные деньги — это уже не просто инструмент! В постсоветских странах, в том числе и в Латвии, борьба идет как против теневой экономики, так и против возможной легализации преступных доходов. Но мы знаем, что и наличные можно отследить, если есть такое желание. Это возможно. Я уверен, что цель ограничения наличных (нынешние поправки) очень проста — речь идет о полном контроле общества. Вопрос: насколько мы готовы этому подчиниться? Насколько мы сами, в том числе и политики, считаем, что живем в независимом, свободном и демократическом государстве, или же все-таки являемся "сезонной страной"? К этому вопросу нужно подходить именно так и никак иначе. Помню, как в начале независимости (после восстановления государственной независимости) один коллега в Министерстве иностранных дел перечитывал отчеты иностранных послов в свои столицы. В одном из них посол выразил личное мнение: «Чего же можно ожидать? Мировые державы заняли свои позиции, а эти маленькие Балтийские государства — всего лишь сезонные государства.
И нередко приходится задавать вопрос — как сейчас на нас смотрят эти великие державы? Но ещё важнее — как мы сами смотрим на себя? Ведь никто другой вместо нас не вносит законопроекты в Сейм и не голосует за них — это делаем мы сами. Именно мы в 30-й статье Закона о налогах и пошлинах прописали соответствующие нормы. За это проголосовали депутаты. Кто же сделал это, если не они?
Где мы сейчас видели какую-либо серьёзную акцию протеста общества у правительства или у Сейма? Вспомним разные акции — в том числе то, как (бывший министр иностранных дел и обороны) Артис Пабрикс говорил о свободе в приграничье. Помню и времена Covid: если у кого-то было иное мнение, его считали врагом государства. Так о какой свободе мы говорим?
На мой взгляд, нам нужно бороться за то, чтобы восстановить чувство свободы и уверенность в том, что мы — свободное, независимое, демократическое государство, что мы сами себе верим. Наличные деньги в определённой степени являются символом этой свободы. Но в бывших постсоветских странах для части общества наличные ассоциируются с отмыванием денег, коррупцией или нелегально полученными средствами. В то время как в странах с давними демократическими традициями символ наличных совершенно иной — там предпринимателю и в голову не придёт, что это может быть чем-то незаконным».
Не считать Латвию «сезонной страной»
«То есть нам самим нужно тщательнее оценивать нормы. Мы не можем так часто менять своё мнение в зависимости от того, находимся ли мы в позиции или в оппозиции. Часто, будучи в правительстве, мы голосуем ради единства коалиции, даже если это противоречит данным обещаниям. А когда приближаются выборы, внезапно начинаем показывать, что мы либералы или консерваторы — лишь для того, чтобы переизбраться. Это обман и недоверие к самим себе. Таким образом, мы сами воспринимаем себя как «сезонное государство».
Думаю, что с течением времени такое мышление изменится. Но сейчас, на мой взгляд, мы увязли в партийности и не считаем, что можем сами заботиться о своей стране. Мы ждём сигналов из Брюсселя, раньше ждали из Москвы, теперь — также из Вашингтона или откуда-то ещё. Но нам самим нужно отстаивать свою независимость, свободу и демократию. Этот конкретный законопроект (о контроле операций с наличными) мне кажется глупым, и я за него не голосовал. Я уверен, что коллеги из других фракций, особенно накануне выборов, поймут то же самое, и благодаря этому мы хотя бы шаг за шагом вернём здравый смысл. Тем не менее в долгосрочной перспективе нам нужно гораздо серьёзнее думать о том, как мы общаемся и что требуем друг от друга — как политики, так и общество. Нужно говорить ясно и прямо, бояться нечего.
Возвращаясь к теме — наличные сами по себе не означают коррупцию или отмывание. Это свобода людей. Государственные финансовые институты и службы должны думать о том, как бороться с реальными, незаконными денежными потоками в экономике — гораздо более масштабными и опасными проблемами. Особенно речь идёт о преступных средствах, переведённых из одной страны в другую в различных криптоформах. Именно с этим нужно бороться, а не давить на наименее защищённую часть общества. Этот вопрос мы обсуждали как с министром финансов, так и с Государственной налоговой службой и получили обещания внести корректировки в постановления Кабинета министров. Однако пока мы их ещё не видели. Надеюсь, что осенью они появятся. И главное — не будем считать свою страну «сезонной».