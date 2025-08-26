Эдгар Таварс: нужно ясно сказать "нет" неадекватному контролю; наличные деньги - один из символов свободы

Думаю, что с течением времени такое мышление изменится. Но сейчас, на мой взгляд, мы увязли в партийности и не считаем, что можем сами заботиться о своей стране. Мы ждём сигналов из Брюсселя, раньше ждали из Москвы, теперь — также из Вашингтона или откуда-то ещё. Но нам самим нужно отстаивать свою независимость, свободу и демократию. Этот конкретный законопроект (о контроле операций с наличными) мне кажется глупым, и я за него не голосовал. Я уверен, что коллеги из других фракций, особенно накануне выборов, поймут то же самое, и благодаря этому мы хотя бы шаг за шагом вернём здравый смысл. Тем не менее в долгосрочной перспективе нам нужно гораздо серьёзнее думать о том, как мы общаемся и что требуем друг от друга — как политики, так и общество. Нужно говорить ясно и прямо, бояться нечего.