Латвийская хоккейная федерация представила новую форму для зимних Олимпийских игр 2026 года

Форма национальной сборной Латвии по хоккею на зимних Олимпийских играх 2026 года
Латвийская федерация хоккея представила форму национальной сборной по хоккею для зимних Олимпийских игр 2026 года.
Латвийская хоккейная федерация представила новые олимпийские свитшоты, которые объединяют современный дизайн с традициями национальной команды и станут символом единства и гордости на Играх 2026 года.
Новая экипировка объединяет современный дизайн с традициями латвийского хоккея, подчеркивая цвета страны и идентичность команды, сообщает федерация. Олимпийские свитшоты являются важным символом для команды и болельщиков: они отражают единство, характер и гордость представлять Латвию на крупнейшем зимнем спортивном форуме четырехлетия.
Ранее федерация уже презентовала один вариант новых игровых свитшотов, однако он был предназначен скорее для товарищеских матчей.
На Олимпийских играх 2026 года латвийская сборная окажется в одной группе с командами США, Дании и Германии. 12 февраля команда Харийса Витолиньша сыграет против США, 14 февраля — против Германии, а 15 февраля — против Дании.
Перед Олимпийскими играми национальная команда уже провела один товарищеский турнир в Германии, где одержала одну победу в трех матчах (побеждена Австрия, поражения от Словакии и Германии). В настоящее время сборная находится в Словакии, где 11 и 12 декабря проведет игры против норвежцев и словаков на Кубке Kaufland. А в феврале уже в Милане запланирован один контрольный матч против Швейцарии.
Сборная Латвии по хоккею примет участие в своих седьмых Олимпийских играх. Лучший результат был достигнут в 2014 году в Сочи, когда команда вышла в четвертьфинал и основательно потрепала нервы Канаде. Достижение четвертьфинала позволило занять восьмое место. В 2022 году латвийская сборная проиграла все четыре матча и заняла 11-е место.