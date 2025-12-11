Сейм не поддержал план Нацобъединения по "разборке" железной дороги у границы с Россией

Ранее сообщалось, что нескольким латвийским министерствам и органам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о влиянии сноса рельсов в приграничной с Россией зоне на Латвию. Кроме того, президенты стран Балтии подчеркнули, что такое решение должно быть совместным.