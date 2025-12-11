Сейм не поддержал план Нацобъединения по "разборке" железной дороги у границы с Россией
Сейм в четверг отклонил проект решения оппозиционного Национального объединения, предусматривающий демонтаж железнодорожной инфраструктуры у латвийско-российской границы.
Ранее сообщалось, что нескольким латвийским министерствам и органам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о влиянии сноса рельсов в приграничной с Россией зоне на Латвию. Кроме того, президенты стран Балтии подчеркнули, что такое решение должно быть совместным.
Поэтому дискуссии по этому вопросу продолжаются. Однако в четверг Нацобъединение решило внести в парламент проект решения, согласно которому премьер-министр Эвика Силиня должна решением правительства обеспечить демонтаж железнодорожной инфраструктуры улатвийско-российской границы, а также провести переговоры с Литвой и Эстонией, чтобы обеспечить единые действия Балтии по демонтажу железных дорог в рамках Балтийской линии обороны.
Нацобъединение также призывало премьер-министра добиваться финансирования на уровне ЕС, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы на демонтаж инфраструктуры в рамках укрепления восточной границы Европы.
Партия считает, что существующая инфраструктура представляет прямую военную опасность, так как может быть использована для переброски военной техники и войск агрессора в случае вторжения.