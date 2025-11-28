Игорь Раев: демонтаж рельсов нужен при угрозе, но сейчас ее нет
Демонтаж железнодорожных рельсов у государственной восточной границы в случае угрозы был бы необходим, однако сомнительно, что сейчас ликвидация инфраструктуры принесет нужный эффект, заявил военный эксперт, бывший командир Сухопутных сил Латвии Игорь Раев.
Игорь Раев сейчас является парламентским секретарем Министерства внутренних дел (МВД), однако, занимая эту должность, он не может комментировать вопрос демонтажа рельсов, так как МВД участвует в подготовке межведомственного заключения по этой теме.
Говоря как военный эксперт, Раев сообщил, что при росте угроз демонтаж рельсов необходим, потому что замедлит передвижение противника. При этом нужно помнить, что у России очень сильные железнодорожные войска, и по тому, как она действует в Украине, видно, насколько эффективно и быстро Россия может восстанавливать рельсовые пути. Игорь Раев отметил, что наличие рельсов позволило бы России потенциально оккупировать достаточно большую часть Латвии, поскольку логистические пункты армии можно было бы размещать не на территории России, а уже в у нас.
«Нужно ли делать это сейчас — большой вопрос, поскольку международная ситуация может существенно измениться, и мы можем добиться позитивных изменений в Украине», — сказал он, выразив сомнения, что это принесет нужный эффект именно сейчас.
«Также нужно помнить, что о возможной атаке России мы узнаем достаточно заблаговременно. Если увидим реальные угрозы, то работу по демонтажу можно выполнить достаточно быстро», — подчеркнул Раев.
Как сообщалось, нескольким министерствам и службам безопасности поручено до конца года подготовить заключение о том, какое влияние на Латвию окажет демонтаж рельсов у российской границы.
В пятницу в Лиепае пройдет заседание Военного совета, на котором президент Эдгар Ринкевич выслушает мнение Национальных вооруженных сил (НВС) о возможном демонтаже железнодорожных рельсов. Президент отметил, что воспользуется возможностью обсудить этот вопрос с президентами стран Балтии в начале декабря в Риге.
Ринкевич указал, что если правительство завершит анализ до конца года и обсудит его в начале следующего года, то вопрос затем будет рассмотрен в Совете национальной безопасности, в котором представлены и правительство, и Сейм.
Телепередача TV3 «Nekā personīga» в воскресенье сообщила, что в Латвии на закрытых заседаниях обсуждалась возможность перерезать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, существующее железнодорожное сообщение является прямым риском для безопасности. Представители НВС в интервью передаче ясно дали понять, что рельсы и насыпи у российской границы необходимо ликвидировать — чем быстрее, тем лучше.
В свою очередь, министр сообщения Атис Швинка заявил в передаче, что ситуацию необходимо оценить, поскольку демонтаж рельсов в направлении России полностью остановит транзитный бизнес в Латвии, включая грузы из Азии.