Игорь Раев: демонтаж рельсов нужен при угрозе, но сейчас ее нет

Говоря как военный эксперт, Раев сообщил, что при росте угроз демонтаж рельсов необходим, потому что замедлит передвижение противника. При этом нужно помнить, что у России очень сильные железнодорожные войска, и по тому, как она действует в Украине, видно, насколько эффективно и быстро Россия может восстанавливать рельсовые пути. Игорь Раев отметил, что наличие рельсов позволило бы России потенциально оккупировать достаточно большую часть Латвии, поскольку логистические пункты армии можно было бы размещать не на территории России, а уже в у нас.