Художественный музей приглашает на дискуссию "Джемма Скулме - между властью и свободой"
В пятницу, 12 декабря, в 18:00 в Латвийском национальном художественном музее (Яня Розенталя, 1, Рига) в рамках выставки, посвященной столетию выдающейся латвийской художницы Джеммы Скулме, состоится вечер бесед «Джемма Скулме – между властью и свободой». Вместе с экспертами будет возможность проанализировать её вклад в латвийское искусство и общество.
Джемма Скулме (1925–2019) была яркой, противоречивой и эпохально значимой личностью. В советские годы она занимала заметные посты – была председателем Союза художников Латвии и депутатом Верховного совета ЛССР, активно участвовала в движении за национальное возрождение, одновременно становясь голосом общественной совести. Как сегодня читать её биографию, где политика, искусство и моральные компромиссы переплетаются в одной истории?
Каждое время пишет историю заново – эта дискуссия позволит взглянуть на Джемму Скулме многослойно: как на художника, лидера, свидетеля эпохи и воплощение противоречий. Вечером приглашённые гости – искусствовед, политик, писатель и дипломат Сандра Калниете, художница и куратор выставки «Джемма» Сандра Крастиня, журналист и режиссёр Гинтс Грубe и журналист Эдуард Лининьш – обсудят личность Джеммы Скулме, её творческое наследие и неоднозначную роль в культуре и политической жизни советского времени, освещая её руководство Союзом художников и путь к символу Атмоды. Будет рассмотрено взаимодействие искусства, идеологии и компромиссов, вопросы о возможности художника существовать в системе и одновременно её оспаривать, а также оценён вклад Джеммы Скулме в развитие латвийского культурного пространства.
Дискуссию проведёт арт-куратор и критик, директор Центра современного искусства Солвита Кресе, которая поможет участникам выработать взвешенное и фактоориентированное представление об одной из самых сложных творческих личностей Латвии XX века.
Мероприятие проходит на фоне выставки, посвящённой 100-летию Джеммы Скулме, которая будет открыта до 25 января в залах правого крыла 2-го этажа главного здания музея.
Приглашаются все желающие!
Длительность: 60–90 минут
Стоимость участия: билет на выставку (взрослые – 7,00 EUR, школьники, студенты, пенсионеры – 3,50 EUR), с которым также можно посетить постоянную экспозицию.
Для владельцев годового абонемента участие бесплатно.
Предварительная регистрация не требуется.