Художественный музей приглашает на дискуссию "Джемма Скулме - между властью и свободой"

Каждое время пишет историю заново – эта дискуссия позволит взглянуть на Джемму Скулме многослойно: как на художника, лидера, свидетеля эпохи и воплощение противоречий. Вечером приглашённые гости – искусствовед, политик, писатель и дипломат Сандра Калниете, художница и куратор выставки «Джемма» Сандра Крастиня, журналист и режиссёр Гинтс Грубe и журналист Эдуард Лининьш – обсудят личность Джеммы Скулме, её творческое наследие и неоднозначную роль в культуре и политической жизни советского времени, освещая её руководство Союзом художников и путь к символу Атмоды. Будет рассмотрено взаимодействие искусства, идеологии и компромиссов, вопросы о возможности художника существовать в системе и одновременно её оспаривать, а также оценён вклад Джеммы Скулме в развитие латвийского культурного пространства.