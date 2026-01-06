ВИДЕО: в Литве местные жители спасли от гибели 10 провалившихся под лед кабанов
В минувшие выходные в Литве местные жители совместно с пожарными спасли от верной гибели десять диких кабанов, провалившихся под лед.
3 января спасатели получили сообщение о том, что в пруду под лед провалились кабаны, которые не могли самостоятельно выбраться на берег.
Местные жители не стали дожидаться прибытия спасателей и сразу приступили к действиям. Увидев охваченных паникой и обессиленных животных, трое местных мужчин начали рубить лед, чтобы создать для них выход к берегу. Чтобы подобраться ближе к провалившимся животным, они также использовали доски.
Позднее к спасательной операции подключились пожарные. Они установили, что животные почти переплыли водоем, однако до берега им не хватало всего нескольких метров. Спасатели расчистили от льда участок длиной около двух метров.
Совместными усилиями лед был прорублен достаточно широко, чтобы животные смогли выбраться на сушу. Оказавшись на берегу, кабаны скрылись в лесу.