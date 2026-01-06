ВИДЕО: в Литве местные жители спасли от гибели 10 провалившихся под лед кабанов

Местные жители не стали дожидаться прибытия спасателей и сразу приступили к действиям. Увидев охваченных паникой и обессиленных животных, трое местных мужчин начали рубить лед, чтобы создать для них выход к берегу. Чтобы подобраться ближе к провалившимся животным, они также использовали доски.