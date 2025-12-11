Зеленая и Бордовая ложечки: эти знаки знают все латвийцы - но не все понимают, что они гарантируют
Производители высоко ценят конкурентные преимущества в государственных закупках: продукты с Зеленой или Бордовой ложечкой получают дополнительные баллы в тендерах государства и самоуправлений на поставку продуктов питания, что особенно важно в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения. Это также один из ключевых факторов, почему число производителей, участвующих в программе «ложечек», растёт.
Тем, кто внимательно оценивает состав продуктов и думает, что стоит, а что не стоит класть в корзину, при огромном ассортименте магазинов не всегда просто ориентироваться. В этом помогает Национальная схема качества пищевых продуктов (NPKS). Производители стремятся получить её знак, а потребителям важно понимать, что он означает.
Национальная схема качества пищевых продуктов, известная в обществе по Зелёной и Бордовой ложечкам, — это признанная государством и контролируемая система, подтверждающая повышенное качество продукции.
«Это не простые маркетинговые этикетки, а государственные знаки качества, которые можно получить только после строгой сертификации в Службе продовольствия и ветеринарии (PVD). Они подтверждают повышенное качество. Соответствие регулярно проверяется, сертификат выдается без срока, но производитель может в любой момент прекратить участие в NPKS», — рассказывает Jauns.lv председатель правления Федерации пищевых предприятий Латвии (LPUF) Инaра Шуре.
В чем разница?
Чтобы продукт получил Зелёную ложечку, он должен соответствовать повышенным требованиям качества, быть произведён в Латвии, а не менее 75 % его ингредиентов должны быть местного происхождения.
Продукты с Бордовой ложечкой также должны соответствовать повышенным требованиям качества, весь цикл переработки проходит в Латвии, однако доля импортных ингредиентов обычно выше. Например, какао-бобы или экзотические фрукты в Латвии вырастить невозможно. Но вся разработка продукта, контроль и обеспечение качества происходят в Латвии.
«Требования качества NPKS выше общепринятых стандартов Латвии и ЕС, включая строгие ограничения по соли и сахару, а также запрет на синтетические красители и ГМО», — поясняет Инaра Шуре.
Обе эти марки дают производителям серьёзные преимущества. Прежде всего — подтверждение того, что предприятие работает по повышенным стандартам качества, которые государство регулярно контролирует.
Производители также ценят конкурентные преимущества в государственных закупках: продукты с ложечкой получают дополнительные баллы в тендерах государственных и муниципальных учреждений — что особенно важно для школ, больниц, социальных учреждений. Это один из главных стимулов для вступления производителей в NPKS. В выигрыше остаются все.
«Если смотреть в контексте европейского рынка, покупатели и торговцы в ЕС всё больше ценят прозрачность происхождения продукта и строгий контроль качества. Поэтому наша латвийская марка качества помогает укрепить позиции и на европейском рынке. Подобные знаки существуют и в других странах ЕС. Например, в Швеции это не ложечки, а государственный символ качества в виде отверстия для ключа», — говорит Инaра Шуре.
Что получает потребитель?
Представитель LPUF подчеркивает, что Зелёная и Бордовая ложечки — наиболее узнаваемые в Латвии знаки качества. «Не случайно Зелёная ложечка в следующем году отметит 25-летие. Для потребителей это быстрый и надёжный ориентир, помогающий находить качественные местные продукты на полках магазинов. Маркировка ложечкой означает, что продукт произведён в Латвии. Эти товары имеют полностью прозрачную систему отслеживания: например, по пакету муки можно узнать, с какой фермы и с какого поля поступило зерно. Эти продукты не содержат ГМО, синтетических красителей и лишних усилителей вкуса, соответствуют более строгим ограничениям по соли и сахару и регулярно контролируются для соответствия самым высоким стандартам качества», — поясняет Инaра Шуре.
Выбирая продукт со знаком «ложечки», потребитель получает не только более качественный товар, но и поддерживает латвийские пищевые предприятия, фермеров, пчеловодов и домашних производителей, которые инвестировали средства, чтобы получить Зелёную или Бордовую ложечку.
Как получить «ложечку»?
То, что получить и удержать такой знак качества непросто, подтверждает домашний производитель из Огрского края Янис Лапса, владелец бренда Lapsu Mājas siers.
Lapsu Mājas siers сегодня предлагает три вида сыров: домашний невыдержанный сыр со сниженным содержанием соли, изготовленный из коровьего молока, сметаны и яиц; первый в Латвии безлактозный домашний сыр из коровьего молока; а также сыр Jāņu.
«Мы — одни из девяти производителей настоящего сыра Jāņu в Латвии [сертификат № 7-80-GTI]», — говорят производители. Как известно, сыр Jāņu включён в реестр Гарантированных традиционных особенностей ЕС.
Летом 2019 года Янис решил, что традиционные молочные сыры должны получить сертификат Зелёной ложечки. «Мы связались с ответственным инспектором Огрского отделения PVD, которая стала для нас проводником на пути к Зелёной ложечке. Инспектор очень подробно всё объяснила. Сыры подготовили и передали на анализы. Поскольку Lapsu Mājas siers уже работал с разрешением PVD, оформлять много документов не требовалось — большая часть была готова. Затраты — лабораторные анализы и сертификационная проверка PVD на месте в производстве (во время проверки инспектор наблюдает весь процесс изготовления продукта). Много времени это не занимает — если память не изменяет, всё можно сделать максимум за два месяца. Главное — желание работать».