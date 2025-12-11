Зеленая и Бордовая ложечки: эти знаки знают все латвийцы - но не все понимают, что они гарантируют

Представитель LPUF подчеркивает, что Зелёная и Бордовая ложечки — наиболее узнаваемые в Латвии знаки качества. «Не случайно Зелёная ложечка в следующем году отметит 25-летие. Для потребителей это быстрый и надёжный ориентир, помогающий находить качественные местные продукты на полках магазинов. Маркировка ложечкой означает, что продукт произведён в Латвии. Эти товары имеют полностью прозрачную систему отслеживания: например, по пакету муки можно узнать, с какой фермы и с какого поля поступило зерно. Эти продукты не содержат ГМО, синтетических красителей и лишних усилителей вкуса, соответствуют более строгим ограничениям по соли и сахару и регулярно контролируются для соответствия самым высоким стандартам качества», — поясняет Инaра Шуре.