Граудиня раскрыла, какие на самом деле у нее отношения с Самойловой вне волейбольной площадки

Граудиня не скрывает, что ключ к успеху — это не только физическая подготовка, но и умение сотрудничать с напарницей. Она отмечает, что профессионализм для обеих стоит выше личных амбиций или эмоций: «Я уже знаю, что для того, чтобы Анастасия была в хорошем настроении, мне иногда нужно уступить, иначе она может разозлиться. Конечно, внутри у нас может быть многое, и тогда вопрос в том, как каждая из нас с этим справляется и как мы умеем управлять конкретной ситуацией. Мы не хотим проигрывать матч из-за какого-то личного упрямства — это совершенно непрофессионально».