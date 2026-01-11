Граудиня раскрыла, какие на самом деле у нее отношения с Самойловой вне волейбольной площадки
В реалити-шоу «Знаменитости. Без фильтра» актер Андрис Буллис гостил у пляжной волейболистки Тины Граудини, расспрашивая спортсменку о ее повседневной жизни, умении сохранять спокойствие в критические моменты и жизни вне волейбольной площадки. В ходе беседы Граудиня также раскрыла, какие на самом деле у нее отношения с партнершей по дуэту Анастасией Самойловой.
Граудиня не скрывает, что ключ к успеху — это не только физическая подготовка, но и умение сотрудничать с напарницей. Она отмечает, что профессионализм для обеих стоит выше личных амбиций или эмоций: «Я уже знаю, что для того, чтобы Анастасия была в хорошем настроении, мне иногда нужно уступить, иначе она может разозлиться. Конечно, внутри у нас может быть многое, и тогда вопрос в том, как каждая из нас с этим справляется и как мы умеем управлять конкретной ситуацией. Мы не хотим проигрывать матч из-за какого-то личного упрямства — это совершенно непрофессионально».
Хотя спортсменки провели вместе значительную часть жизни, их связь в первую очередь основана на работе, а не на тесной дружбе:
«Мы знакомы уже очень давно и фактически выросли вместе. Я бы не сказала, что мы лучшие подруги, потому что наши личности довольно разные, а как люди вне площадки мы проводим вместе совсем немного времени — только по работе. Разница лишь в том, что эта работа занимает 70 процентов нашей жизни, поэтому и времени вместе получается много».
Наибольшее чувство наполненности Тина получает именно дома, находясь рядом со своими близкими. Она подчеркивает, что лучший отдых — это простое совместное времяпрепровождение в Латвии:
«Счастье — быть с семьей в Латвии, в том числе проводить с ними все праздники. Все довольно просто — для счастья нужно не так уж много».