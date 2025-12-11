В Латвии появятся электропоезда Škoda на аккумуляторных батареях с подзарядкой в пути - обещают, что будет быстрее

Он сообщил, что максимальная дистанция, которую поезд способен преодолеть на одном заряде батареи, составляет 95-100 километров. Эксплуатация на таких предельных расстояниях не планируется, подчеркнул Лапиньш, поэтому подзарядка предусмотрена через каждые 60-70 километров, чтобы не влиять на время в пути. Это означает, что на станциях, где осуществляется посадка и высадка пассажиров, параллельно будет происходить подзарядка поездов. По словам Лапиньша, это будут быстрые зарядки, которые не потребуют пересадки пассажиров. Поезда смогут заряжаться при движении по электрифицированным линиям, а дополнительная зарядка будет необходима в неэлектрифицированных зонах.