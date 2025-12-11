Хватит тратить деньги! Простые трюки, которые заставят копить даже тех, кто "не умеет"
В начале года мы обещаем себе копить, но вскоре берет верх внутренний голос, подталкивающий нас к тратам - почему так происходит? Сколько денег мы тратим и сколько остается на сбережения, во многом зависит от сезона, поэтому наши финансовые привычки тоже колеблются, и это нормально.
Приближается Новый год, когда многие обычно обещают себе: “1 января я начну новую жизнь - новый год, новый я!” Это относится и к денежным вопросам - кто-то решает больше копить, тратить разумнее, а кто-то - составить идеальный бюджетный план. Однако к лету эта решимость часто угасает. Приходят отпуска и усталость, и финансовая дисциплина тоже начинает колебаться.
Подобно диетам или программам тренировок, финансовые привычки имеют свойство “уставать”. Эксперты объясняют, почему это происходит и можно ли это изменить.
Вопрос не только дисциплины
Психолог Наталия Дауберга отмечает, что трудности в поддержании стабильных финансовых привычек не всегда связаны с недостатком дисциплины - часто в основе нестабильности лежит эмоциональная и биологическая динамика.
“Траты помогают некоторым людям регулировать стресс и улучшать настроение, а сбережения дают ощутимые результаты только в будущем, поэтому это может быть сложнее. Когда человек устал, переутомлен или находится в эмоциональном напряжении, мозг автоматически выбирает сиюминутное удовольствие вместо долгосрочных целей. В более спокойные периоды поддерживать привычки проще”, - говорит эксперт.
Между тем врач-психотерапевт Мадара Пумпуре подчеркивает, что большую роль играют и привычки, сформированные в детстве. “Если, например, финансы в семье были нестабильными, один месяц все было хорошо, а на следующий приходится довольствоваться минимумом, взрослый может бессознательно повторять тот же ритм в своей повседневной жизни”, - говорит специалист.
Она добавляет, что на бюджетное планирование могут влиять и личностные черты, такие как перфекционизм.
“Для людей, живущих по принципу “всё или ничего”, тот же механизм контраста работает и в финансах - либо я жестко откладываю, либо бездумно трачу”, - говорит Пумпуре.
Большую роль играют и акции. С биологической точки зрения, они активируют дофамин, или гормон счастья, то есть возникает ощущение, что трата - это преимущество. Лозунги “последняя возможность” или “доступно в ограниченном количестве” заставляют нас действовать автоматически, а не обдуманно, потому что мы боимся упустить возможность. Кроме того, постоянный шум от акций утомляет самодисциплину, и мозг уже не способен так жёстко контролировать импульсы. “Поэтому “Черные пятницы”, лихорадка с покупкой рождественских подарков или любые другие расходы, связанные с праздниками, а также поездки часто нарушают наш бюджет. Это не слабость - это нормальный психологический механизм”, - напоминает Пумпуре.
Как не сдаваться?
Даже если вам не удается достичь бюджетных целей, важно не опускать руки. Наталия Дауберга отмечает, что важно ставить перед собой небольшие и достижимые, а не огромные цели. “Полезно также выделять “бюджет на удовольствия” - парадоксально, но это помогает лучше контролировать импульсы. Если вы перерасходовали, не стоит себя корить, самообвинение только подрывает дисциплину. Лучше признать: “На этой неделе у меня не получилось, но я продолжаю учиться””, - советует психолог.
Финансовые привычки становятся более стабильными, когда человек понимает сезонный ритм расходов. “Например, расходы естественным образом увеличиваются летом и в праздничный сезон, и это не следует воспринимать как личную неудачу. Человеку нужен баланс между вызовом или строгостью и расслаблением или баловством. Диету тоже соблюдать легче, когда разгрузочный день запланирован заранее”, - говорит Дауберга.
По словам Мадары Пумпуре, еще один эффективный способ снизить импульсивность - это установить эмоциональные границы: простые, персонализированные правила, которые создают паузу между желанием и действием. Например, одним из правил может быть то, что я ничего не покупаю сразу, а жду не менее 48 часов, или что я всегда сравниваю цену со стоимостью своего рабочего времени, прежде чем совершить покупку.
Данные подтверждают - расходы имеют сезонный характер
Сберегательные привычки отражаются и в банковской статистике депозитов, согласно которой, например, в марте, апреле, мае и июне, в так называемую “финансовую весну”, накопления растут быстрее. В свою очередь, в июле, августе и сентябре, а также в начале года, накопления уменьшаются, что означает более активное расходование свободных средств. “Следует отметить, что финансовая грамотность населения повысилась, и многие начинают откладывать деньги на отпуск и на следующий год заранее”, - отмечают в латвийском филиале Bigbank. Представители банка также подчеркивают, что существует множество других факторов, влияющих на увеличение или уменьшение объема накоплений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, включая изменения ставки Euribor и кампании банков по продаже продуктов.
Как сохранять баланс, чтобы не потерять контроль на “американских горках” бюджета? Пять практических советов от экспертов Bigbank могут помочь в этом.
Автоматизируйте накопления
Когда привычка ослабевает, помочь ее сохранить могут технологии. Мотивация может колебаться, а привычки - ослабевать. Автоматизация - один из самых простых способов поддерживать финансовый ритм, полезный для кошелька. Например, настроив автоматическое и регулярное пополнение сберегательного счёта, вы избавляетесь от необходимости ежемесячно принимать решения и помнить, и сбережение происходит даже тогда, когда у вас другие приоритеты. Это помогает поддерживать привычку даже в периоды, когда самодисциплина не так сильна.
Отдельный сберегательный счёт
Сберегательный счет создает безопасную дистанцию между деньгами и сиюминутными прихотями. Есть четкая цель, для которой средства предусмотрены, и возникает ощущение, что деньги, которые копятся, “не нужно трогать”. Такой небольшой психологический барьер может уберечь от спонтанных, эмоциональных покупок и помочь лучше контролировать свои решения.
Иногда банки корректируют свои накопительные инструменты, чтобы еще больше дисциплинировать нас, например, устанавливают срок для перевода денег на текущий счет. Конечно, большинство людей при выборе сберегательного счета обращают внимание на процентную ставку. Она может быть фиксированной или переменной.
Примите то, что будут месяцы без накопления - главное, чтобы оно возобновилось
Финансовое равновесие не означает равномерные накопления каждый месяц, и это нормально. В жизни бывают периоды с более высокими расходами - потребности детей, например, учеба или внеклассные занятия, коммунальные платежи, отпуск, неожиданный ремонт дома или автомобиля, медицинские расходы, поэтому составьте реалистичный план бюджета и не требуйте от себя невозможного. Главное -как можно скорее вернуться к накоплениям, короткая пауза – это не провал, а естественная часть финансового цикла.
Для душевного спокойствия планируйте бюджет с резервом. Эксперты рекомендуют откладывать от 10% до 20% зарплаты в качестве “подушки безопасности”. Если ваш ежемесячный доход низкий или нестабильный, можно начать с меньшей суммы и постепенно увеличивать сбережения.
Ставьте цели и на сезон
Подобно смене времен года в природе, в финансовом цикле также есть периоды с разными приоритетами, и их можно использовать в своих интересах. Весна - хорошее время для пополнения резервного фонда, а в преддверии лета стоит откладывать деньги на отдых и любимые занятия, такие как катание на лодке или садоводство. Если вы планируете дальнюю поездку, начинать копить следует весной или даже зимой. Осенью для многих актуально возвращение к учебе, а также хорошо копить деньги на нужды семьи, поскольку коммунальные платежи неизбежно вырастут. Зимой же, наоборот, акцент делается на праздники и подарки, что может включать в себя и более спонтанные траты.
Сезонный подход к бюджету помогает планировать реалистично, лучше контролировать свои доходы и расходы и сохранять уверенность в достижимости целей. Как только вы освоите эту стратегию, возможно, “финансовая весна” будет царить в вашем кошельке круглый год!
Цели достигнуты? Наградите себя!
Накопления будут более устойчивыми, если они будут приносить положительные эмоции. Поэтому важно не только дисциплинированно копить, но и замечать моменты, когда вы достигли чего-то значительного. Награда может быть совсем небольшой - вкусный ужин в ресторане, развлечение или крупная, долгожданная покупка. Это укрепляет ощущение, что управление финансами - это не цепь строгих ограничений, а путь к большей свободе и безопасности.