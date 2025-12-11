Хватит тратить деньги! Простые трюки, которые заставят копить даже тех, кто "не умеет"

Сберегательные привычки отражаются и в банковской статистике депозитов, согласно которой, например, в марте, апреле, мае и июне, в так называемую “финансовую весну”, накопления растут быстрее. В свою очередь, в июле, августе и сентябре, а также в начале года, накопления уменьшаются, что означает более активное расходование свободных средств. “Следует отметить, что финансовая грамотность населения повысилась, и многие начинают откладывать деньги на отпуск и на следующий год заранее”, - отмечают в латвийском филиале Bigbank. Представители банка также подчеркивают, что существует множество других факторов, влияющих на увеличение или уменьшение объема накоплений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, включая изменения ставки Euribor и кампании банков по продаже продуктов.