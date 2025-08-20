"Политики хотят из малого бизнеса выжать последнюю копейку": инициативу ограничить оборот наличных снова критикуют
Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис раскритиковал инициативу ограничить оборот наличных, заявив, что такие меры не решают проблему теневой экономики, а лишь усиливают давление на малый бизнес.
«Эти поправки нам подаются как часть борьбы с теневой экономикой. Но это опять борьба с последствиями, а не с причинами. Если создать такую бизнес-среду, что оставаться в тени будет попросту невыгодно, бизнес выйдет из тени. Так происходит во всем мире», — уверен Айгар Ростовскис.
Теневая экономика есть везде, но в странах с привлекательной бизнес-средой ее процент настолько мал, что это практически не влияет на экономику, считает глава Латвийской торгово-промышленной палаты, сообщает LSM+. «Главная задача малого бизнеса — не пополнять государственную кассу, а накормить себя и свою семью.
А наши политики хотят из малого бизнеса выжать последнюю копейку. Неудивительно, что в таких условиях предприниматели уходят в тень», — говорит Ростовскис.
Парикмахер, нянька, косильщик травы — представители малого бизнеса не должны так уж строго контролироваться государством, считает торговец. «Конечно, когда люди оперируют десятками тысяч наличных — это недопустимо. Но
если речь идет о бабушке, которая торгует клубникой на рынке, то это нормально. Зачем ей кассовый аппарат?
Во всем мире принято, что до каких-то сумм вполне можно расплачиваться наличными».
Ростовскис обратил внимание и на такой момент, как свобода действий и решений. «Если кто-то хочет купить алкоголь и не хочет, чтобы его отследили, — это нормально, это проявление человеческой свободы. Если мы хотим жить в свободном обществе, то мы должны иметь право на некую конфиденциальность».
Эксперт считает, что для улучшения экономики нужно не выжимать все соки из малого бизнеса, а провести глобальные преобразования. «Я не за теневую экономику, но энергию надо направлять на инвестиции и рост. Дорогие политики, тратьте энергию в другом месте! Не надо давить на простых людей!» — призывает Айгар Ростовскис.