"Политики хотят из малого бизнеса выжать последнюю копейку": инициативу ограничить оборот наличных снова критикуют

«Эти поправки нам подаются как часть борьбы с теневой экономикой. Но это опять борьба с последствиями, а не с причинами. Если создать такую бизнес-среду, что оставаться в тени будет попросту невыгодно, бизнес выйдет из тени. Так происходит во всем мире», — уверен Айгар Ростовскис.