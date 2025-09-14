Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:41
Система упала, заплатить невозможно. Разумно ли в Латвии отказываться от наличных денег?
Все чаще звучат дискуссии о том, не навяжут ли латвийцам отказ от наличных денег. А ведь время от времени случаются проблемы, о которых на платформе Threads пишет житель Тукумса – в один сентябрьский день во второй половине дня на несколько часов рухнула система расчетов Swedbank.
«Как я понял, не работали терминалы (в магазине Drogas пришлось рассчитываться наличными), карты, интернет-банк и приложение. На эти несколько часов клиенты банка фактически остались без денег. Не знаю, как из ситуации вышли те, кто заправил топливо с последующей оплатой... На данный момент говорить о полном отказе от наличных денег преждевременно и безответственно», – указывает писатель Гунтис Талерс.
В обсуждении с ним многие соглашаются.
- «Можно только согласиться, что никакие удобства не могут заменить наличные деньги».
- «Наличные деньги я не использую вообще. Всегда плачу телефоном или часами. Ну не работает Swed - заплати другой банковской картой. В чем проблема?»
- «Мало таких крутых парней, у которых открыты счета во всех возможных банках».
- «Как жить в сельской местности без наличных денег? За рулон сена и литр молока тоже картой платить?»
- «Послушайте, в чем проблема в повседневной жизни платить электронно и дополнительно в кошельке держать 50–100 евро наличными? Не нужно падать из одной крайности в другую. Мне наличные не нравятся, и я везде плачу часами или телефоном. Если нельзя электронно, тогда достаю банкноты. Соответственно, нет проблем в магазинах с кассами самообслуживания. Можно платить электронно или наличными. Не нужно стоять в очереди только к нескольким кассам для наличных».
- «Я не понимаю тех, кто говорит, что наличные деньги неудобны и так далее. У меня всегда есть наличные деньги. Только так я могу накопить, деньги со счета полностью тают».
- «От наличных денег никогда не нужно отказываться. Электричество тоже может отключиться, и тогда может быть еще интереснее...»
- «Однажды у меня была ситуация, когда на автозаправке с полной баком топлива перестали работать интернет-банки. Продавщица сердито сказала, что наличные ВСЕГДА должны быть в кошельке. Ну что, через 20 минут платежи прошли, но я могла бы там сидеть и всю ночь. С заправленным баком без оплаты меня, конечно, никто не отпустил».
- «Я против отказа от наличных денег, но совсем по другим причинам. Ну извините, не купить что-то в Drogas пару часов – не велика беда».
- «Такое случается и с другими банками – несколько месяцев назад в одном строительном магазине я не смог заплатить картой, не смог и снять деньги из банкомата, потому что мою конкретную банковскую карту выпускает тот же банк, который обслуживает POS-терминалы в данном магазине. Такое бывает».
- «Случаи, когда не работают электронные расчеты, - один раз в год. Случаи, когда теряешь наличные деньги, - десять тысяч раз».
- «Вот поэтому мне нравится держать деньги в наличной форме. Однажды я хотел снять деньги, но как раз банк SEB решил провести обслуживание в интернете, и поэтому даже в банкомате снять было невозможно, днем снова можно было».
- «Покажите, пожалуйста, где кто-то говорит о полном отказе от наличных денег? То, что люди сами привыкли к электронным расчетам, не означает, что наличные деньги перестанут быть платежным средством».
- «Уже который год подряд использую карту иностранного банка, не связанную с Латвией, никогда не подвела, и ничего никогда не рухнуло, молниеносные переводы, супер».