Ограничения не помогли? Каждый пятый респондент признался, что стал покупать больше алкоголя после 1 августа

Данные опроса коррелируют со статистикой сети AlkOutlet: объём продаж алкогольных напитков в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3%. Рост наблюдался почти во всех категориях, за исключением водки, бальзамов, вина в тетрапаках, газированных винных напитков и пива в ПЭТ-бутылках — продукции, которую чаще приобретают для быстрого опьянения, а не для «содержательного» употребления. Можно предположить, что покупатели этих напитков ищут альтернативы. В то же время заметно увеличился спрос на безалкогольные вина и другие напитки без содержания алкоголя.