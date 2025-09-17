Ограничения не помогли? Каждый пятый респондент признался, что стал покупать больше алкоголя после 1 августа
С 1 августа вступили в силу ограничения на оборот алкоголя, однако большинство опрошенных (67%) считают, что эти меры не помогут существенно сократить потребление, так как те, кто действительно хочет, всё равно найдут способ приобрести спиртное. 25% респондентов верят, что ограничения в долгосрочной перспективе окажут положительное влияние, а 8% затруднились оценить их эффективность.
Такие данные показал онлайн-опрос, проведённый крупнейшей в Латвии сетью магазинов напитков и вин AlkOutlet, цель которого была выяснить отношение общества к новым ограничениям на время продажи алкоголя, а также привычки его покупки и употребления.
Отвечая на вопросы о личных покупательских привычках, 62% участников признали, что с 1 августа их поведение никак не изменилось, 18% сообщили, что стали покупать даже больше алкоголя, и только 17% заявили, что приобретают его меньше. Что касается употребления, 76% респондентов отметили, что их привычки не изменились, 3% признались, что стали пить больше, 18% — что меньше, а 3% вовсе не употребляют алкоголь.
Согласно опросу, 14% участников считают, что ограничения лично на них никак не повлияли, но им трудно судить о воздействии на общество в целом. 22% полагают, что меры осложняют жизнь потребителям, 38% убеждены, что серьёзного влияния на уровень употребления в обществе они не оказывают, и только 26% оценивают изменения положительно.
Из-за ограничений на рекламу более половины опрошенных (51%) отметили, что теперь реже замечают информацию о новых напитках и акциях. Примерно треть заявила, что подобная информация их никогда особенно не интересовала, а 18% считают, что запрет не изменил доступность рекламы. 12% признались, что выбирать напитки стало сложнее, в то время как 21% стали чаще покупать продукцию знакомых брендов.
Респонденты также предложили меры, которые, по их мнению, могли бы в долгосрочной перспективе улучшить здоровье общества и изменить привычки употребления: ограничить продажу алкоголя на автозаправках и в продуктовых магазинах, разрешив его реализацию только в специализированных торговых точках; бороться с так называемым «чёрным рынком»; проводить образовательные кампании о вреде чрезмерного потребления. При этом многие участники подчеркнули, что ограничения не являются достаточно эффективным инструментом для изменения привычек, так как желающие всё равно найдут возможность купить спиртное.
Данные опроса коррелируют со статистикой сети AlkOutlet: объём продаж алкогольных напитков в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3%. Рост наблюдался почти во всех категориях, за исключением водки, бальзамов, вина в тетрапаках, газированных винных напитков и пива в ПЭТ-бутылках — продукции, которую чаще приобретают для быстрого опьянения, а не для «содержательного» употребления. Можно предположить, что покупатели этих напитков ищут альтернативы. В то же время заметно увеличился спрос на безалкогольные вина и другие напитки без содержания алкоголя.
Интернет-опрос был проведён в сентябре 2025 года, в нём участвовали 209 респондентов обоих полов из разных регионов Латвии.