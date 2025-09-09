"Мы еще пожалеем": депутат Клементьев - о последствиях ограничений на продажу алкоголя

По его словам, репрессивные методы борьбы с алкоголизмом не работают и приводят к обратному эффекту. «В ближайшее время резко возрастет нагрузка на больницы из-за отравлений», — предупредил политик. Он отметил, что люди будут искать обходные пути: употреблять запрещенные вещества, экспериментировать с нелегальным алкоголем или даже токсичными препаратами. «Если человек захочет, он все равно напьется», — добавил Клементьев.