"Мы еще пожалеем": депутат Клементьев - о последствиях ограничений на продажу алкоголя
В Латвии ограничения на продажу алкоголя вызывают неприятные последствия — растет спрос на дешевые одеколоны и другие опасные суррогаты, предупреждают эксперты.
В телепередаче TV24 «Preses klubs» обсуждали последствия новых ограничений на торговлю алкоголем. Депутат Рижской думы и заместитель руководителя фракции LPV Андрей Клементьев заявил, что такие меры обернутся серьезными проблемами для общества.
По его словам, репрессивные методы борьбы с алкоголизмом не работают и приводят к обратному эффекту. «В ближайшее время резко возрастет нагрузка на больницы из-за отравлений», — предупредил политик. Он отметил, что люди будут искать обходные пути: употреблять запрещенные вещества, экспериментировать с нелегальным алкоголем или даже токсичными препаратами. «Если человек захочет, он все равно напьется», — добавил Клементьев.
Особое беспокойство вызывает молодежь: нелегальные наркотики, по словам депутата, сегодня доступны и иногда значительно дешевле алкоголя. Это создает дополнительные риски и может подтолкнуть молодых людей к опасным экспериментам.
Клементьев напомнил, что раньше власти пытались формировать культуру умеренного потребления — предлагали заменять крепкие напитки более легкими, например вином. «Мы должны были работать через культуру, а не через запреты. Об этом шаге мы еще пожалеем», — подчеркнул он.