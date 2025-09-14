Иллюстративное фото.
Сегодня 15:45
Последних запретов недостаточно: Латвия предлагает ограничить употребление алкоголя уже на европейском уровне
Шесть государств Европейского союза - Австрия, Бельгия, Франция, Латвия, Словения и Испания - выступили за введение общеевропейских мер по снижению потребления алкоголя. Об этом сообщает rus.err.ee.
Инициатива обсуждалась на недавнем круглом столе, посвященном сердечно-сосудистым заболеваниям, передают радионовости ERR со ссылкой на зарубежные СМИ.
Страны предложили Брюсселю рассмотреть налоговые меры и ограничения рекламы алкоголя в рамках будущего плана ЕС по охране здоровья сердечно-сосудистой системы.
Особо активную позицию заняла Франция, указав на необходимость "действий по налогообложению табака и алкоголя" и подчеркнув, что решить проблему наиболее эффективно можно именно на уровне Евросоюза.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, с 1 августа 2025 года в Латвии вступили в силу очередные ограничения на продажу алкогольных напитков.