"Страна хочет, чтобы люди быстрее умирали от самогона": на селе продажи алкоголя снизились, но альтернативу никто не отменял

После вступления в силу новых правил торговли алкоголем жители покупают алкогольные напитки значительно в меньшем количестве и в разрешенное время. Однако "не на камеру" местные жители поделились с Латгальским региональным телевидением своими опасениями. "На слуху другие истории, что если так дальше пойдет, будем гнать самогон и пить. Говорят, что наша мудрая страна хочет, чтобы люди быстрее умирали от всего этого - от самогонок, одеколонов и всего, что горит", - рассказывает Линужа. Говорят, алкоголики могут употреблять даже стеклоомыватели и спирт.