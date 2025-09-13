Когда-то все это уже было! В ответ на ограничения алкоголя в Латвии растут продажи одеколона

По данным Латвийской торговой ассоциации, в некоторых магазинах продажи таких товаров увеличились от двух до десяти раз. В ряде торговых точек даже появились специальные стенды с крупными скидками, где одеколон рекламируется так же активно, как раньше алкоголь. «Объем продаж возрос в несколько раз. Помимо классических вариантов, появился и новый “инновационный напиток” — 60% спирта, но с менее выраженным запахом. Эти жидкости не имеют акцизных марок, поэтому цена составляет всего 1–2 евро за 300 мл», — пояснил президент ассоциации Хенрик Данусевич.