Когда-то все это уже было! В ответ на ограничения алкоголя в Латвии растут продажи одеколона
С 1 августа в Латвии действуют новые правила торговли алкоголем: его можно приобрести только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Одновременно с ограничениями ожидаемо подскочил спрос на одеколон и другие спиртосодержащие жидкости, изначально не предназначенные для употребления внутрь.
По данным Латвийской торговой ассоциации, в некоторых магазинах продажи таких товаров увеличились от двух до десяти раз. В ряде торговых точек даже появились специальные стенды с крупными скидками, где одеколон рекламируется так же активно, как раньше алкоголь. «Объем продаж возрос в несколько раз. Помимо классических вариантов, появился и новый “инновационный напиток” — 60% спирта, но с менее выраженным запахом. Эти жидкости не имеют акцизных марок, поэтому цена составляет всего 1–2 евро за 300 мл», — пояснил президент ассоциации Хенрик Данусевич.
Gatis Šļūka iesmej par varnešu lēmumiem,līdzīgu cīņu pret iedzērājiem veica PSRS režīms,bet uzvarēja iedzērāji,točkas un slikts alkohols,šobrīd gaidāms tas pats. Odekolons uz tā visa,kas tiks piedāvāts grādīgās dziras gribētājiem,vēl tīri laba manta.Vismaz nav uz vietas nāvējošs. pic.twitter.com/5CaUMbGItx— cilveks444 🇱🇻 (@cilveks444) September 11, 2025
Врачи и наркологи бьют тревогу
Медики обеспокоены: одеколон все чаще становится заменителем алкоголя для социально неблагополучных слоев населения. Пока в больницы не поступило много пациентов с отравлениями именно от таких суррогатов, но наркологи уверены — это вопрос времени. «Общество больно, если поддерживает подобный бизнес и зарабатывает на несчастных людях. Мы не знаем точный состав этих жидкостей и какие там примеси. Последствия мы увидим позже», — заявила руководитель Наркологической службы Рижского психоневрологического центра Астрида Стирна.
По ее словам, одеколон чаще употребляют те, кто в принципе редко обращается к врачам и «спивается в тишине».
Министерство здравоохранения бессильно
В Минздраве признают: ограничить продажу таких товаров невозможно, так как они официально предназначены для других целей. «Мы не можем запретить использование спиртосодержащего одеколона, ведь этот продукт создан для иной цели. Ограничить можно только алкоголь, а не то, как человек использует косметическое средство», — пояснила представитель ведомства Санита Лаздиня.
По словам торговцев, всплеск спроса на одеколон особенно заметен в регионах с высоким уровнем безработицы и неблагоприятным социальным фоном, а также в депрессивных районах крупных городов.
Пролучается, что ограничение продажи алкоголя фактически спровоцировало рост потребления суррогатов, что несет серьезную угрозу здоровью и жизни людей.
Таким образом оправдываются предсказания тех, кто говорил, что новые ограничения принесут не только пользу, но и новые проблемы. Так, ранее депутат Рижской думы и заместитель руководителя фракции LPV Андрей Клементьев заявил, что такие меры обернутся серьезными проблемами для общества. «Мы должны были работать через культуру, а не через запреты. Об этом шаге мы еще пожалеем», — подчеркнул он.