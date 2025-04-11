Министр сообщения комментирует увольнение главы airBaltic Мартина Гаусса и возможную компенсацию
Руководитель компании должен быть способен реагировать на потрясения и не допускать работы предприятия с убытками — так министр сообщения Латвии Атис Швинка прокомментировал финансовые показатели национальной авиакомпании airBaltic за прошлый год в передаче "Šodienas jautājums" на Латвийском телевидении.
Атис Швинка отметил, что увольнение прежнего руководителя airBaltic Мартина Гаусса было основано на нескольких факторах, в том числе на финансовых результатах компании, а также на бизнес-плане и бюджете.
Министр не видит трагедии в увольнении Гауса, поскольку смена руководства может быть полезна для компании, если ранее поставленные цели не были достигнуты.
Ранее Гаусс заявлял, что ему может быть предусмотрена компенсация за досрочное расторжение трудового договора, поскольку это предусмотрено условиями его контракта. В свою очередь министр сообщил, что в настоящее время вопрос о выплате компенсации Гауссу не рассматривается. Он не раскрыл возможную сумму, но подчеркнул, что этот вопрос будет решать сама компания, а не государство.
Как уже сообщалось, совет airBaltic в понедельник, 7 апреля, принял решение об освобождении Гаусса от занимаемой должности. Временные обязанности исполнительного директора airBaltic будет исполнять член правления и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.
Гаусс ранее в интервью агентству LETA отметил, что его увольнение стало неожиданностью, несмотря на то, что политики уже некоторое время требовали этого. На вопрос, изменил бы он что-либо в своей работе, Гаусс ответил: "Нет, я бы продолжал руководить компанией в том же духе, потому что даже сегодня это хорошая компания".
Мартин Гаусс начал работать в airBaltic 1 ноября 2011 года.
В то же время временный председатель совета airBaltic Андрей Мартынов заявил агентству LETA, что временный совет не принимал решения о выплате компенсации Гауссу, и на данный момент этот вопрос не включен в повестку дня. По словам Мартынова, конкурс на должность председателя правления airBaltic будет объявлен в ближайшее время.