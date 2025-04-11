Министр сообщения комментирует увольнение главы airBaltic Мартина Гаусса и возможную компенсацию

Гаусс ранее в интервью агентству LETA отметил, что его увольнение стало неожиданностью, несмотря на то, что политики уже некоторое время требовали этого. На вопрос, изменил бы он что-либо в своей работе, Гаусс ответил: "Нет, я бы продолжал руководить компанией в том же духе, потому что даже сегодня это хорошая компания".