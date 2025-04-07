Глава airBaltic Мартин Гаусс уволен - ему выразили недоверие

Уже сообщалось, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa получит конвертируемую акцию, что даст ей долю в размере 10%. Позднее, после потенциального первичного размещения акций airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обыкновенные акции.