Глава airBaltic Мартин Гаусс уволен - ему выразили недоверие
Председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса отстранили от должности. Об этом в соцсетях сообщил министр сообщения Атис Швинка.
7 апреля 2025 года состоялось очередное собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании airBaltic, на котором были утверждены ранее объявленные убытки и результаты деятельности за 2024 год. В повестку дня также были включены вопросы, связанные с запуском IPO, которые требуют дополнительных согласований перед вступлением в силу.
На собрании акционеров крупнейший акционер airBaltic — Министерство сообщения ЛР — выразил недоверие председателю правления компании Мартину Гауссу. После собрания акционеров airBaltic созвал внеочередное заседание совета компании. Принимая во внимание выраженное недоверие акционеров, совет принял решение об отстранении от должности действующего председателя правления Мартина Гаусса с 7 апреля 2025 года.
Позже в соцсетях министр сообщения Атис Швинка написал: "Сообщаю вам, что Мартин Гаусс отстранен от своей должности. Мне важно видеть результаты. airBaltic — компания национального значения, которая должна уметь самостоятельно развиваться и адаптироваться к внешним условиям".
Informēju, ka Martins Gauss ir atstādināts no amata. Man ir svarīgi redzēt rezultātus. AirBaltic ir valstij nozīmīgs uzņēmums, un tam ir jāspēj patstāvīgi attīstīties un pielāgoties ārējiem apstākļiem.— Atis Švinka (@atis_svinka) April 7, 2025
С понедельника обязанности временного исполнительного директора airBaltic исполняет нынешний член правления и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис. Министерство сообщения отмечает, что Цалитис - опытный специалист в области авиации с 30-летним стажем работы в airBaltic. Цалитис начал работать в авиакомпании в 1995 году в качестве пилота и постепенно занял руководящие должности. В 2020 году Цалитис занял должность директора по оперативному управлегию и стал членом правления.
Ранее сообщалось, что зарплата председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса в прошлом году увеличилась на 1,2% - до 838 568 евро, свидетельствует поданная им в Службу государственных доходов декларация о доходах должностного лица за 2024 год. При этом известно, что аудированные убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в свою очередь оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро, свидетельствуют обнародованные компанией данные.
Министерство сообщения подчеркивает, что отставка Гаусса не повлияет на деятельность компании. "airBaltic была и остается стратегически важной компанией для Латвии. Цель акционеров - развивать компанию, усиливая ее конкурентоспособность, продолжая при этом движение к IPO".
Уже сообщалось, что в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на инвестиции Lufthansa получит конвертируемую акцию, что даст ей долю в размере 10%. Позднее, после потенциального первичного размещения акций airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обыкновенные акции.