Союзники в беде: латвийские дороги продолжают "класть" военную технику
В четверг утром на шоссе A5 в кювет опрокинулась военная техника стран-союзников Латвии. На этот раз обошлось без участия гражданских автомобилей, однако ровно месяц назад военный транспорт на маршруте из Селии в Ригу за два дня стал причиной трех дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадала городская инфраструктура, в другом — водитель грузовика.
В Олайнском крае на шоссе перевернулась машина Национальных вооружённых сил. Транспортное средство двигалось в составе длинной колонны: техника одна за другой тормозила, и чтобы избежать столкновения, водитель теперь уже опрокинувшейся машины вывернул руль в сторону кювета. В результате происшествия ни военные, ни гражданские лица не пострадали, сообщает "Degpunktā".
Случившееся напомнило и другие неудачи с участием военной техники союзников на дорогах Латвии этим летом. 21 июля у полигона "Селия" осыпался край гравийной дороги, и армейская машина перевернулась. Её сразу же забрал эвакуатор и на следующий день повёз в Адажскую военную базу. По дороге чрезмерная высота эвакуатора с закреплённой техникой начала создавать угрозу движению. У Сидгунды этот транспорт задел ветви аллеи вдоль дороги, сломал их, и одна из них пробила лобовое стекло грузовика, ранив водителя. Осколки стекла разлетелись во все стороны, задевев лицо и руки водителя Дзинтара. Его коллега, сидевший рядом, тоже видел приближающуюся колонну и сразу понял, что ничем хорошим это не закончится.
После травмирования гражданского военный транспорт продолжил путь, и происшествия продолжились. У Берги, на Бривибас гатве, техника задела мост и рекламный щит. Таким образом, всего за два дня произошло три ДТП в двух районах.
В НВС пояснили, что союзники в Латвии ответственно соблюдают как внутренние правила вооружённых сил, так и требования правил дорожного движения. Чтобы подобные случаи не повторялись, назначена служебная проверка для выяснения обстоятельств происшествий.