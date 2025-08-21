Союзники в беде: латвийские дороги продолжают "класть" военную технику

Случившееся напомнило и другие неудачи с участием военной техники союзников на дорогах Латвии этим летом. 21 июля у полигона "Селия" осыпался край гравийной дороги, и армейская машина перевернулась. Её сразу же забрал эвакуатор и на следующий день повёз в Адажскую военную базу. По дороге чрезмерная высота эвакуатора с закреплённой техникой начала создавать угрозу движению. У Сидгунды этот транспорт задел ветви аллеи вдоль дороги, сломал их, и одна из них пробила лобовое стекло грузовика, ранив водителя. Осколки стекла разлетелись во все стороны, задевев лицо и руки водителя Дзинтара. Его коллега, сидевший рядом, тоже видел приближающуюся колонну и сразу понял, что ничем хорошим это не закончится.