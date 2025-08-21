"Врет, глядя в глаза!" Зрителей ошарашили высказывания Силини в телепередаче о бюджете

Силиня подчеркнула, что она — первый руководитель правительства со времен Валдиса Домбровскиса, кто активно ищет возможности реструктурировать госбюджет. Однако многие считают эти заявления скорее политической риторикой, чем конкретными обещаниями, способными повлиять на повседневную жизнь. У зрителей сложилось впечатление, что компетентность премьера или её понимание бюджетных вопросов ограничены, что лишь усилило общее замешательство. «Если честно, пустая болтовня Силини уже вот где. С удовольствием посмотрела бы её рейтинг популярности в обществе, давно таких не публиковали», - недоумевает Инесе Силиниеце.