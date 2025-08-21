"Врет, глядя в глаза!" Зрителей ошарашили высказывания Силини в телепередаче о бюджете
20 августа на LTV в передаче "Kas notiek Latvijā?" прошла дискуссия о сокращении расходов и приоритетах государственного бюджета на 2026 год. В беседе участвовала премьер-министр Эвика Силиня вместе с рядом политических и экономических экспертов, однако ее заявления вызвали в обществе недоумение и критику.

«Врет, глядя в глаза!» — именно так в соцсетях отреагировали люди на выступление премьера Эвики Силини. Зрители отмечали, что, отвечая на вопросы ведущего, Силиня часто выглядела растерянной, давая туманные и нелогичные ответы. Одной из главных тем обсуждения стала реструктуризация расходов бюджета и необходимость искать решения для более эффективного использования государственных средств.

«Вам понятно, как Силиня может быть премьер-министром страны? Вопрос с бородой, но снова не дает покоя — после просмотра @KNL_LTV1 сегодня вечером», - пишет Майра.

Силиня подчеркнула, что она — первый руководитель правительства со времен Валдиса Домбровскиса, кто активно ищет возможности реструктурировать госбюджет. Однако многие считают эти заявления скорее политической риторикой, чем конкретными обещаниями, способными повлиять на повседневную жизнь. У зрителей сложилось впечатление, что компетентность премьера или её понимание бюджетных вопросов ограничены, что лишь усилило общее замешательство. «Если честно, пустая болтовня Силини уже вот где. С удовольствием посмотрела бы её рейтинг популярности в обществе, давно таких не публиковали», - недоумевает Инесе Силиниеце.

«Это что? Анекдот или вечерняя сказка? Ну-ка угадай!» - пишет Анита Дрейка.

Критики в соцсетях пишут, что такие ответы не соответствуют уровню государственного премьера, и отмечают, что Силиня больше напоминает «пресс-секретаря правительства», чем главу страны. Некоторые пользователи даже усомнились в её способности следить за ходом дискуссий и компетентно отвечать на вопросы по важнейшим государственным темам.

В комментариях люди также указывают, что Эвика Силиня ни на один вопрос не ответила по существу и находится абсолютно не на своем месте. 

