"Впечатление, что госпожа Силиня живет в параллельной реальности": политик жестко раскритиковал происходящее в правительстве

По его словам, это плохой прогноз: «Те 150 „мистических“ миллионов, которые якобы нужно сэкономить, означают, что бюджет будущего года вырастет примерно на 700 миллионов в соответствии с решениями, принятыми уже в этом году, а не за счет реального сокращения расходов. Эти 150 миллионов — лишь уменьшение темпов роста госрасходов, а не их фактическое сокращение». «На мой взгляд, премьер-министр отдохнула и вошла в нормальную для „Единства“ предвыборную кампанию, и говорить об экономии сейчас никак нельзя», — добавил Яунупс.