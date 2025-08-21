Tet рассчитывает к 2030 году увеличить стоимость компании до 1 млрд евро

Ранее сообщалось, что концерн Tet в прошлом году работал с оборотом в 321,365 млн евро, что на 10,2% больше, чем годом ранее, а его прибыль выросла на 63,2% и составила 18,027 млн евро. При этом оборот самого ООО Tet в прошлом году составил 185,389 млн евро, что на 1% меньше, чем в 2023 году, тогда как прибыль компании сократилась на 35,3% и составила 12,288 млн евро.