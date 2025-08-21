Tet рассчитывает к 2030 году увеличить стоимость компании до 1 млрд евро
Технологическое предприятие Tet к 2030 году рассчитывает добиться увеличения стоимости компании не менее чем до одного миллиарда евро, заявил в четверг на мероприятии Tet vīzija 2030 председатель правления Tet Улдис Татарчук.
Он отметил, что Tet разработало восемь направлений развития, которые помогут превратить этот план в реальность.
При этом, по словам Татарчука, уже сейчас происходят перемены, и он надеется, что подписанный шведской компанией Telia Company (Telia) меморандум о взаимопонимании с Латвией, АО Latvenergo и ГАО Latvijas valsts Radio un televīzijas centrs о продаже всех принадлежащих ей акций Tet и ООО Latvijas Mobilais telefons станет толчком для ускоренного развития предприятия.
Tet превратился из компании связи в диверсифицированное многоотраслевое предприятие, добавил Татарчук.
Составленный биржей Nasdaq Riga и Prudentia TOP101 свидетельствует о том, что стоимость Tet в 2024 году составляла 380,62 млн евро, в 2023 году — 429,32 млн евро, в 2022 году — 452,81 млн евро, а в 2021 году — 438,06 млн евро.
Коммерческий директор и член правления Tet Эдгар Гранданс на мероприятии рассказал, что одним из направлений будущей деятельности Tet станут центры данных.
Он подчеркнул, что спрос на данные растет экспоненциально и сейчас потребляется в два раза больше данных, чем до пандемии Covid-19.
В настоящее время у Tet имеется шесть центров данных, и скоро состоится праздник стропил седьмого — DC7, расположенного в Саласпилсе. Гранданс отметил, что ежегодно оборот центров данных Tet растет примерно на 15% и сейчас экспорт составляет 62% оборота центров данных Tet.
Кроме того, Tet продолжит создавать более устойчивые подключения, например, путем развития инфраструктуры 5G на автомагистрали Via Baltica. Планируется также тестирование оптической инфраструктуры для обеспечения аналитики данных для автодорог.
Главный директор по технологиям Tet Дмитрий Никитин акцентировал внимание на направлении деятельности Tet в сфере кибербезопасности. Он сказал, что с момента военного вторжения России в Украину объем киберинцидентов в Латвии увеличился на 40%. В том числе атаки на госучреждения и критическую инфраструктуру выросли в четыре раза.
Никитин рассказал, что IT-безопасность — это комплекс мер и Tet работает над защитой сети в случае DDoS-атак. Он отметил, что ведется работа по наращиванию емкости и сетевой устойчивости, обеспечению защиты на всех уровнях сети, а также создаются алгоритмы защиты, основанные на искусственном интеллекте и квантовых алгоритмах.
Кроме того, Tet работает и над повышением государственной безопасности, в том числе участвуя в учениях по киберзащите Locked Shields 2025, а также планирует принять участие в организации этих учений в 2026 году.
В скором времени компания начнет предлагать услугу Tet GPT, которая является помощником с искусственным интеллектом для бизнеса. Tet GPT создан для обеспечения внутренней безопасности данных компании и в дальнейшем планируется предложить его клиентам Tet.
Руководитель отдела исследований и бизнес-развития Tet Гуна Соловея отметила, что за последние 10 лет Tet инвестировало в развитие 300 млн евро.
Ранее сообщалось, что концерн Tet в прошлом году работал с оборотом в 321,365 млн евро, что на 10,2% больше, чем годом ранее, а его прибыль выросла на 63,2% и составила 18,027 млн евро. При этом оборот самого ООО Tet в прошлом году составил 185,389 млн евро, что на 1% меньше, чем в 2023 году, тогда как прибыль компании сократилась на 35,3% и составила 12,288 млн евро.
Tet принадлежит государству в лице ООО Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и дочернему предприятию шведской телекоммуникационной компании Telia Company Tilts Communications (49%).
В этом году в середине июля Telia подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и Латвийским государственным центром радио и телевидения о продаже всех своих долей в Tet и LMT. Стороны намерены подписать окончательное соглашение к концу 2025 года, а завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года.