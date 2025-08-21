Три знака зодиака вступают в новую мощную эру 22 августа. Вперед!

Стрельцы почувствуют прилив оптимизма и внутренней свободы. Они будто получают сигнал, что пора перестать сомневаться и идти туда, где по-настоящему горят глаза. Судьба готовит им новые горизонты — от путешествий и обучения до карьерных открытий. Если раньше они топтались на месте, то теперь получат шанс на большой рывок вперед. Главное — не бояться сделать первый шаг.