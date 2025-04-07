Еще чуть-чуть - и миллион! Зарплата главы airBaltic выросла в прошлом году, хотя концерн закончил его с убытками
Зарплата председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса в прошлом году увеличилась на 1,2% - до 838 568 евро, свидетельствует поданная им в Службу государственных доходов декларация о доходах должностного лица за 2024 год.
Кроме того, в прошлом году Мартин Гаусс задекларировал доходы в размере 72 425 евро, полученные в пенсионном фонде Swedbank atklātais pensiju fonds. Согласно декларации, в собственности Гаусса по-прежнему находится недвижимость в Германии, Австрии, Италии и в Юрмале. Также он является совладельцем недвижимости в Риге. Руководителю airBaltic полностью принадлежит зарегистрированное в Германии предприятие MaGau GmbH.
В собственности председателя правления авиакомпании в конце прошлого года по-прежнему находился квадроцикл Canam Quard 2017 года выпуска и две моторные лодки 2022 года выпуска - Mercury и Easy_Marine 500. Также Гаусс владел пятью автомобилями, в том числе Tesla 2019 года и 2021 года выпуска, Audi e-Tron 2022 года и Mercedes GLE 2019 года выпуска и Fiat 2023 года выпуска.
В 2024 году Мартин Гаусс не задекларировал наличных накоплений, а его безналичные накопления в восьми различных учреждениях в конце прошлого года составили 706 539 евро, что на 46 402 евро больше, чем годом ранее.
Согласно декларации, в прошлом году Гаусс совершил 12 сделок, сумма которых превышала 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на общую сумму 285 649 евро, в том числе 115 371 евро составили доходы от накопления. В инвестиционный портфель Гаусс вложил в общей сложности 15 028 евро, а его общий прирост составил 50 562 евро. Также он выплатил займы в размере 44 010 евро, внес плату за обучение в размере 24 000 евро и задекларировал покупку в размере 21 000 евро, а прирост по вкладам составил 15 677 евро.
Долговые обязательства председателя правления airBaltic, размер которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, в конце 2024 года составили 706 336 евро, что по сравнению с предыдущим годом на 5,9%, или 44 010 евро меньше.
В декларации Гаусса также отмечается, что ему принадлежат финансовые инструменты общей номинальной стоимостью 121 643 евро.
В 2023 году в виде зарплаты за работу в airBaltic Гаусс получил 828 942 евро.
Как сообщалось, в феврале этого года правление airBaltic договорилось на время частично отказаться от фиксированных зарплат, сократив их на 40%, до того момента, пока не будет успешно реализовано первоначальное публичное предложение акций (IPO) авиакомпании. В правление airBaltic входят исполнительный директор компании Гаусс, который является председателем правления, финансовый директор Витольд Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.
Ранее сообщалось, что аудированные убытки концерна латвийской национальной авиакомпании airBaltic в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в свою очередь оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро, свидетельствуют обнародованные компанией данные.