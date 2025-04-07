Еще чуть-чуть - и миллион! Зарплата главы airBaltic выросла в прошлом году, хотя концерн закончил его с убытками

Согласно декларации, в прошлом году Гаусс совершил 12 сделок, сумма которых превышала 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на общую сумму 285 649 евро, в том числе 115 371 евро составили доходы от накопления. В инвестиционный портфель Гаусс вложил в общей сложности 15 028 евро, а его общий прирост составил 50 562 евро. Также он выплатил займы в размере 44 010 евро, внес плату за обучение в размере 24 000 евро и задекларировал покупку в размере 21 000 евро, а прирост по вкладам составил 15 677 евро.