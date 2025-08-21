Паника на испанских пляжах: в море замечены редкие, но крайне опасные существа

Мэр Гуардамар-дель-Сегура Хосе Луис Саэс, подтвердивший запрет на купание, который, по его словам, останется в силе до дальнейших распоряжений, написал в своем официальном аккаунте в X: "Красный флаг на пляжах Гуардамара. Купание запрещено после появления на пляже Виверс двух особей Glaucus atlanticus, известных как голубой дракон. Несмотря на яркий и эффектный цвет и небольшой размер — всего 3,8 см, следует держаться подальше от этого животного из-за его жала. Если вы увидите одно из этих существ, не трогайте его, даже в перчатках, сообщите спасателям и другим властям. Если он вас укусил, промойте поражённое место солёной водой и обратитесь в ближайший пункт первой помощи или медицинский центр".