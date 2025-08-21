Паника на испанских пляжах: в море замечены редкие, но крайне опасные существа
Туристам запретили заходить в воду на протяжении всего десятикилометрового участка Коста-Бланки в Испании из-за редких морских существ, способных убить человека.
На пляжах муниципалитета Гуардамар-дель-Сегура, к северу от Торревьехи, подняли красные флаги после появления так называемых голубых драконов, которых называют «самыми красивыми убийцами океана». Морской слизень, также известный как Glaucus atlanticus, питается смертельно опасным португальским корабликом (вид медузы) и другими ядовитыми морскими существами.
Яркое синее существо поглощает жалящие клетки из своей пищи и накапливает их в концентрированном виде, что делает его жало гораздо более смертельным, чем у его жертв. Типичные симптомы укуса голубого дракона включают тошноту, боль, рвоту и острый аллергический контактный дерматит.
Мэр Гуардамар-дель-Сегура Хосе Луис Саэс, подтвердивший запрет на купание, который, по его словам, останется в силе до дальнейших распоряжений, написал в своем официальном аккаунте в X: "Красный флаг на пляжах Гуардамара. Купание запрещено после появления на пляже Виверс двух особей Glaucus atlanticus, известных как голубой дракон. Несмотря на яркий и эффектный цвет и небольшой размер — всего 3,8 см, следует держаться подальше от этого животного из-за его жала. Если вы увидите одно из этих существ, не трогайте его, даже в перчатках, сообщите спасателям и другим властям. Если он вас укусил, промойте поражённое место солёной водой и обратитесь в ближайший пункт первой помощи или медицинский центр".
Пляж Виверс, участок побережья к югу от реки Сегура и к северу от пляжа Ла Бабилония, вчера был полон людей, хотя в море было меньше купающихся, чем обычно. Спасатели с громкоговорителями время от времени напоминают туристам и местным жителям о запрете, хотя загорающим по-прежнему разрешают посещать пляжи, если они не будут заходить в воду.
Красные флаги подняли также на пляже Санта-Барбара в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон недалеко от Гибралтара в воскресенье после экстренного вызова полиции о появлении голубого дракона, и позже на берегу нашли шесть особей. На следующий день пляж снова открыли для купающихся, но вместо красного флага вывесили жёлтый предупреждающий флаг.