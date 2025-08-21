Полиция продолжает искать родителей младенца, найденного на улице в Кенгарагсе
Государственная полиция продолжает искать родителей новорожденной девочки, найденной во вторник утром в Риге, в Кенгарагсе, на улице.
В полиции уточнили, что правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, ведётся расследование в рамках уголовного процесса, а ребёнок находится под наблюдением медиков.
Полиция по-прежнему призывает откликнуться жителей, которые могут предоставить дополнительную информацию, полезную для следствия. Более подробные комментарии пока невозможны.
Как уже сообщалось, во вторник около 6:00 на улице Фестивала была найдена завернутая в одеяло новорождённая девочка. В ходе расследования установлено, что около 3:40 ребёнка на улице оставила пока неустановленная женщина.
По имеющейся информации, ребёнку тогда было меньше суток от роду.
Правоохранители также призывают самих родителей девочки откликнуться и обратиться в полицию.
Существенную помощь расследованию могут оказать и видеозаписи. Полиция обращается к жителям, чьи автомобили во вторник утром с 2:00 до 4:30 находились в Кенгарагсе и имели включённые видеорегистраторы, проверить записи и, если на них видно женщину с новорождённым ребёнком на руках или женщину без ребёнка, предоставить материалы полиции. Особенно важны записи с улиц Прушу, Икшкилес, Авиацияс, Фестивала, Латгалес, Дубнас и Расас, а также из окрестностей 72-й средней школы Риги.
Кроме того, полиция просит откликнуться водителя электросамоката, который во вторник утром около 4:00 двигался по улице Авиацияс и ненадолго остановился на перекрёстке улиц Авиацияс и Икшкилес.