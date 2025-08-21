Полиция продолжает искать родителей младенца, найденного на улице в Кенгарагсе

Существенную помощь расследованию могут оказать и видеозаписи. Полиция обращается к жителям, чьи автомобили во вторник утром с 2:00 до 4:30 находились в Кенгарагсе и имели включённые видеорегистраторы, проверить записи и, если на них видно женщину с новорождённым ребёнком на руках или женщину без ребёнка, предоставить материалы полиции. Особенно важны записи с улиц Прушу, Икшкилес, Авиацияс, Фестивала, Латгалес, Дубнас и Расас, а также из окрестностей 72-й средней школы Риги.