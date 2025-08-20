Девочка, которой не было и суток от роду! Новые подробности о малышке, оставленной у дома в Кенгарагсе
Во вторник вскоре после шести утра Государственная полиция получила звонок от семьи, живущей на улице Фестивала - на своем придомовом газоне они обнаружили новорожденную девочку. Несмотря на то, что малышка почти три часа пролежала на холоде, с ее здоровьем все в порядке. В данный момент полиция ищет свидетелей происшествия.
Ранним утром вторника семья в Риге, на улице Фестивала, готовилась к обычному рабочему дню. Вскоре после шести мужчина вышел из дома, чтобы отправиться на работу. Но его путь прервался у угла дома — на газоне он заметил завёрнутого в одеяло младенца. Через несколько минут тёмную улицу уже озаряли синие проблесковые огни. «Была полиция и скорая помощь. Всё как положено. (Журналист «Degpunktā»: Но ребёнок был жив?) Всё в порядке, да», — рассказали жильцы частного дома, где нашли девочку.
Это место очень тихое и неосвещённое. Ближайшая камера наблюдения зафиксировала женщину в 200 метрах оттуда, что наводит на мысль: она, скорее всего, местная и выбрала место намеренно. «Было ещё совсем рано. На улице никого. Муж шёл на работу, вышел — и нашёл её. Муж нашёл, а я держала ребёнка дома до приезда полиции и скорой», — добавила женщина.
Маленькая девочка сейчас передана медикам, однако её мать пока не откликнулась. С помощью камер Государственная полиция установила, что мать ребёнка находилась на парковке у многоэтажного дома на улице Фестивала, 3. Но её личность и местонахождение пока неизвестны.
Симона Гравите, представитель Государственной полиции: «Полиция продолжает расследование и призывает откликнуться всех, кто может предоставить полезную информацию. В том числе жителей, которым может быть известна женщина, недавно ожидавшая ребёнка, но у которой сейчас малыша нет. Также полиция призывает самих родителей обратиться. Большую помощь могут дать и видеозаписи — поэтому мы обращаемся к водителям, чьи автомобили утром 19 августа, с 2:00 до 4:30, находились в рижском микрорайоне Кенгарагс с включёнными видеорегистраторами, проверить записи».
В эфире передачи LTV «Panorāma» Гравите уточнила, что жизни ребёнка ничего не угрожает. По имеющейся информации, девочке, вероятно, не больше суток от роду.
Любая информация о родителях младенца поможет быстрее выяснить, почему они решили избавиться от ребёнка таким образом.