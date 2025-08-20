Девочка, которой не было и суток от роду! Новые подробности о малышке, оставленной у дома в Кенгарагсе

Ранним утром вторника семья в Риге, на улице Фестивала, готовилась к обычному рабочему дню. Вскоре после шести мужчина вышел из дома, чтобы отправиться на работу. Но его путь прервался у угла дома — на газоне он заметил завёрнутого в одеяло младенца. Через несколько минут тёмную улицу уже озаряли синие проблесковые огни. «Была полиция и скорая помощь. Всё как положено. (Журналист «Degpunktā»: Но ребёнок был жив?) Всё в порядке, да», — рассказали жильцы частного дома, где нашли девочку.