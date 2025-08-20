В Риге на улице нашли новорожденную девочку: полиция ищет родителей и очевидцев

Существенную помощь могут оказать видеозаписи. Владельцев автомобилей, которые 19 августа с 02:00 до 04:30 передвигались в районе Кенгарагса и имели включенные видеорегистраторы, просят проверить записи. Важно обратить внимание на возможные кадры женщины с младенцем на руках либо женщины без ребенка. Особенно ценными будут записи с улиц: Прушу, Икшкилес, Авиацияс, Фестивала, Латгалес, Дубнас, Раса, а также из окрестностей Рижской 72-й средней школы.