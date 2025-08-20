В Риге на улице нашли новорожденную девочку: полиция ищет родителей и очевидцев
Ранним утром 19 августа в Риге на улице Фестивала был найден завернутый в одеяло новорожденный ребенок. Как установило следствие, примерно в 3:40 неизвестная женщина оставила девочку на улице. Уже в 6:10 малышку обнаружили, и в настоящее время она находится под медицинским наблюдением.
Государственная полиция продолжает расследование и обращается к жителям с просьбой помочь установить личность родителей ребенка. Особое внимание просят обратить на женщин, которые недавно могли находиться в ожидании ребенка, но сейчас у них не наблюдается младенца на попечении, что может вызвать подозрения.
Следователи также обращаются к самим родителям девочки с призывом добровольно выйти на связь с правоохранительными органами.
Существенную помощь могут оказать видеозаписи. Владельцев автомобилей, которые 19 августа с 02:00 до 04:30 передвигались в районе Кенгарагса и имели включенные видеорегистраторы, просят проверить записи. Важно обратить внимание на возможные кадры женщины с младенцем на руках либо женщины без ребенка. Особенно ценными будут записи с улиц: Прушу, Икшкилес, Авиацияс, Фестивала, Латгалес, Дубнас, Раса, а также из окрестностей Рижской 72-й средней школы.
Кроме того, полиция ищет водителя электросамоката, который 19 августа около 03:52 проезжал по улице Авиацияс и ненадолго остановился на перекрестке с улицей Икшкилес. Его информация может оказаться ключевой в расследовании.
Сообщить данные можно по телефону 112, 28879034 или на электронную почту krpinfo@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется. Полиция благодарит жителей за активную помощь и сотрудничество.