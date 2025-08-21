Поправки в Трудовой закон сделают латвийцев чуть ближе к 4-дневной рабочей неделе
Правительство 19 августа поддержало поправки в Трудовой закон, в которых, в частности, предусмотрены изменения, касающиеся рабочего времени. Эти изменения еще должны быть рассмотрены и приняты Сеймом.
В Латвии не будет введена четырехдневная рабочая неделя, однако поправки в Трудовой закон предусматривают возможность договоренности между работником и работодателем о таком режиме.
В 2022 году на платформе manabalss.lv были собраны необходимые подписи для общественной инициативы «За четырехдневную и 32-часовую рабочую неделю». В сотрудничестве с Латвийским союзом свободных профсоюзов и Конфедерацией работодателей Латвии, оценив текущую ситуацию, было сделано заключение, что одним из лучших решений является то, которое дает возможность работнику и работодателю договариваться о более гибкой организации рабочего времени, сохраняя 40-часовую рабочую неделю и не уменьшая заработную плату работника.
Таким образом, поправки к Трудовому закону предусматривают возможность для работника и работодателя договориться об увеличении продолжительности рабочего дня на две часа, что позволит отработать 40 часов в неделю за четыре дня.
В настоящее время рабочий день можно удлинить только на один час.
Одновременно предлагается более детально урегулировать и то, что работодатель и работник могут в трудовом договоре согласовать четырехдневную рабочую неделю. Такая договоренность может быть заключена как на определенный срок, так и на постоянной основе. При этом стороны сохраняют право отказаться от подобного режима организации рабочего времени, предупредив об этом не менее чем за две недели, и вернуться к пятидневной рабочей неделе.