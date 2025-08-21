Поправки в Трудовой закон сделают латвийцев чуть ближе к 4-дневной рабочей неделе

Одновременно предлагается более детально урегулировать и то, что работодатель и работник могут в трудовом договоре согласовать четырехдневную рабочую неделю. Такая договоренность может быть заключена как на определенный срок, так и на постоянной основе. При этом стороны сохраняют право отказаться от подобного режима организации рабочего времени, предупредив об этом не менее чем за две недели, и вернуться к пятидневной рабочей неделе.