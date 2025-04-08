Получит ли Гаусс компенсацию после увольнения и каким может быть ее размер? Говорят, речь идет о миллионах

В то же время конкурс на должность нового председателя правления airBaltic будет объявлен в ближайшее время, отметил председатель временного совета. Мартынов также указал, что, согласно Коммерческому закону, у совета должна быть веская причина для снятия члена правления с должности. Одной из таких причин является выражение недоверия со стороны акционеров, поэтому совет и принял решение об освобождении Гаусса от занимаемой должности.