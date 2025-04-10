Список кандидатов на пост главы airBaltic начинает формироваться - в основном это иностранцы
В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 временный председатель совета airBaltic Андрей Мартынов заявил, что он получил предложения от нескольких потенциальных кандидатов на должность председателя правления airBaltic, и таким образом круг кандидатов начинает очерчиваться.
В основном интерес проявляют иностранные специалисты высокого уровня в сфере авиации, но есть также кандидаты из Латвии.
Мартынов выразил мнение, что выбор нового председателя правления airBaltic может пройти как достаточно быстро, так и затянуться – скорость процесса отбора будет зависеть от того, удастся ли провести его в ускоренном режиме или придется действовать в соответствии с регламентом.
Также он отметил, что опыт кандидата в авиационной отрасли будет преимуществом при выборе следующего председателя правления авиакомпании. "Из своей профессиональной практики я вижу, что люди, имеющие значительный опыт в конкретной отрасли, действуют быстрее и качественнее," – сказал Мартынов.
Как известно, совет airBaltic в понедельник, 7 апреля, принял решение об увольнении председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса. Обязанности временного генерального директора airBaltic в настоящее время исполняет Паулс Цалитис, член правления и главный операционный директор компании.