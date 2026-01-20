"Я не хочу мириться": Бруклин Бекхэм обрушился с обвинениями на родителей
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые публично рассказал о семейном конфликте, заявив, что не хочет примирения. Его эмоциональный пост вызвал шквал критики и бурную реакцию фанатов.
Бруклин Пельтц-Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, публично заявил, что не заинтересован в примирении со своей семьей. В понедельник 26-летний Бруклин опубликовал в Instagram развернутое заявление на шести страницах, впервые подробно рассказав о причинах многолетнего конфликта. «Я не хочу мириться со своей семьей», — написал он.
Слухи о напряженных отношениях в семье Бекхэмов активно обсуждались в британской прессе в течение нескольких месяцев, однако до этого момента ни сам Бруклин, ни его родители официальных комментариев не давали. Запросы СМИ, включая BBC, оставались без ответа.
В своем обращении к 16 миллионам подписчиков Бруклин заявил, что его родители «бесконечно пытались разрушить» его отношения с женой Николой Пельтц-Бекхэм — как до свадьбы, так и после нее. По его словам, семья систематически проявляла неуважение к Николе, несмотря на ее попытки «быть одной семьей».
Обвинения в контроле и давлении
Бруклин утверждает, что большую часть жизни находился под жестким контролем родителей, которые, по его словам, ставили «бренд Beckham» и публичный имидж выше искренних семейных отношений. Он отметил, что впервые чувствует себя свободным и спокойным именно после брака с Николой.
Он также рассказал о «бесконечных атаках» со стороны родителей — как в частном порядке, так и через прессу, куда, по его утверждению, информация попадала с их одобрения.
Отдельное место в заявлении заняла тема свадьбы, состоявшейся в 2022 году. Бруклин обвинил мать, Викторию Бекхэм, в том, что она в последний момент отказалась шить свадебное платье для Николы, вынудив невесту срочно искать альтернативу.
Это утверждение противоречит более ранним комментариям стилиста Николы Лесли Фремар и самого модного дома Valentino, которые заявляли, что платье от кутюр создавалось около года. Ранее и сама Никола отрицала конфликт со свекровью, объясняя ситуацию нехваткой времени у ателье Виктории.
Кроме того, Бруклин заявил, что перед свадьбой родители настаивали, чтобы он подписал документы о передаче прав на свое имя, чему он сопротивлялся. По его словам, именно после этого отношения стали резко ухудшаться.
Он также утверждает, что во время подготовки к свадьбе мать назвала его «злым», а в ночь перед торжеством родственники заявляли, что Никола «не кровь и не семья».
День рождения Дэвида и окончательный разрыв
По словам Бруклина, он и Никола прилетели в Лондон на 50-летие Дэвида Бекхэма, но в течение недели получали отказы во встречах и в итоге не были приняты семьей. Дэвид, как утверждает сын, соглашался встретиться только в рамках большого праздника с камерами и сотнями гостей. Позже он все же согласился на личную встречу — но при условии, что Никола на нее не придет. Бруклин назвал это «пощечиной». После этого, по его словам, семья отказалась встречаться с ними и во время визита в Лос-Анджелес.
Пара также не присутствовала на церемонии посвящения Дэвида Бекхэма в рыцари и никак не прокомментировала это событие, что вновь усилило слухи о глубоком разрыве.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельц
Реакция фанатов и общественности
Заявление Бруклина вызвало бурную реакцию в соцсетях. Часть поклонников поддержала его, отметив смелость и откровенность, а также право защищать свою семью и психическое здоровье.
Однако немало пользователей отреагировали резко негативно. Бруклина обвинили в том, что он «избалованный сын», который обязан всем фамилии Бекхэм и «ни дня не работал без родительской поддержки». Другие сочли публикацию личных конфликтов недопустимой и призвали решать такие вопросы за закрытыми дверями, а не в Instagram.
По сообщениям источников, конфликт зашел так далеко, что Бруклин попросил родителей общаться с ним исключительно через адвокатов. При этом он продолжает поддерживать контакт с бабушками и дедушками с обеих сторон. Сами Дэвид и Виктория Бекхэм публичных комментариев пока не дали.