"Я не хочу мириться": Бруклин Бекхэм обрушился с обвинениями на родителей

По словам Бруклина, он и Никола прилетели в Лондон на 50-летие Дэвида Бекхэма, но в течение недели получали отказы во встречах и в итоге не были приняты семьей. Дэвид, как утверждает сын, соглашался встретиться только в рамках большого праздника с камерами и сотнями гостей. Позже он все же согласился на личную встречу — но при условии, что Никола на нее не придет. Бруклин назвал это «пощечиной». После этого, по его словам, семья отказалась встречаться с ними и во время визита в Лос-Анджелес.