фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

За 43 евро - до 10 лет тюрьмы: жительницу Резекне обвиняют в финансировании армии РФ

Отдел новостей

LETA

Прокуратура предъявила обвинение жительнице Резекне Полине Камлёвой, которая, по данным следствия, профинансировала покупку устройства для подавления дронов для российских военных. Женщина остается под стражей, дело готовят к передаче в суд.

Прокуратура предъявила обвинение прокремлевской активистке Полине Камлёвой из Резекне в том, что она перевела около 43 евро за покупку устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным, выяснило агентство LETA.

Не называя имени человека, в прокуратуре рассказали, что 28 января было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по по статье Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта. Обвиняемая остается под стражей.

Поскольку перевести деньги из латвийского банка в российский невозможно, обвиняемая обратилась к своему знакомому в Беларуси. Этот человек, выполняя просьбу обвиняемой и не зная об истинном назначении платежа, перевел 157 белорусских рублей (около 42,86 евро) со своего личного банковского счета в белорусском кредитном учреждении на банковский счет знакомого обвиняемой в российском кредитном учреждении.

В ближайшее время будет принято решение о завершении досудебного уголовного процесса и передаче дела в суд.

За финансирование вооруженного конфликта Уголовный закон предусматривает до десяти лет лишения свободы с пробационным надзором до трех лет.

