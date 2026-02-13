За 43 евро - до 10 лет тюрьмы: жительницу Резекне обвиняют в финансировании армии РФ
Прокуратура предъявила обвинение жительнице Резекне Полине Камлёвой, которая, по данным следствия, профинансировала покупку устройства для подавления дронов для российских военных. Женщина остается под стражей, дело готовят к передаче в суд.
Прокуратура предъявила обвинение прокремлевской активистке Полине Камлёвой из Резекне в том, что она перевела около 43 евро за покупку устройства для подавления дронов, чтобы передать его российским военным, выяснило агентство LETA.
Не называя имени человека, в прокуратуре рассказали, что 28 января было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по по статье Уголовного закона о финансировании вооруженного конфликта. Обвиняемая остается под стражей.
Поскольку перевести деньги из латвийского банка в российский невозможно, обвиняемая обратилась к своему знакомому в Беларуси. Этот человек, выполняя просьбу обвиняемой и не зная об истинном назначении платежа, перевел 157 белорусских рублей (около 42,86 евро) со своего личного банковского счета в белорусском кредитном учреждении на банковский счет знакомого обвиняемой в российском кредитном учреждении.
В ближайшее время будет принято решение о завершении досудебного уголовного процесса и передаче дела в суд.
За финансирование вооруженного конфликта Уголовный закон предусматривает до десяти лет лишения свободы с пробационным надзором до трех лет.